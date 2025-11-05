Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Війна

У Краматорську росіяни вдарили по рятувальній частині

Унаслідок обстрілів міста поранено дві жінки.

У Краматорську росіяни вдарили по рятувальній частині
Фото: Краматорська міська рада

Сьогодні о 09:10 російські війська завдали трьох ударів по Краматорську. 

Про це повідомили у Краматорській міській раді.

Під обстріл потрапила рятувальна частина та промислова зона. 

За попередньою інформацією, поранено дві жінки – 1972 та 1966 року народження. Вони отримують медичну допомогу. 

Зараз встановлюють остаточні наслідки російського терору. Працюють всі відповідні служби.

  • Унаслідок обстрілів Донеччини минулої доби загинула людина і шість осіб отримали поранення. Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 129 людей, зокрема 15 дітей.

Теми: , , ,
