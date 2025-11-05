Сьогодні о 09:10 російські війська завдали трьох ударів по Краматорську.

Про це повідомили у Краматорській міській раді.

Під обстріл потрапила рятувальна частина та промислова зона.

За попередньою інформацією, поранено дві жінки – 1972 та 1966 року народження. Вони отримують медичну допомогу.

Зараз встановлюють остаточні наслідки російського терору. Працюють всі відповідні служби.

Унаслідок обстрілів Донеччини минулої доби загинула людина і шість осіб отримали поранення. Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 129 людей, зокрема 15 дітей.