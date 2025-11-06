Сили оборони уразили об'єкти ворога на ТОТ та у Росії

У ніч на 5 листопада Сили оборони уразили об'єкти ворога на тимчасово окупованих територіях та у Росії.

Про це прозвітували у Генштабі.

У ніч на 5 листопада 2025 року підрозділи Сил оборони України уразили базу зберігання, комплектування та запуску БпЛА типу "Shahed" в тимчасово окупованому Донецьку (територія Донецького аеропорту).

"За даними об'єктивного контролю, на території об’єкта зафіксовано вибухи та потужну вторинну детонацію. Завдання виконували підрозділи ракетних військ і артилерії, Сил безпілотних систем (414 бригада) та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", – розповіли у Генштабі.

Також уражений Волгоградський НПЗ (нафтопереробний завод), що у Волгоградській області РФ. Річний об’єм переробки нафтопродуктів цього заводу складає 15,7 млн тонн (5.6% від всієї переробки в РФ). Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі.

Крім цього, щоб знизити логістичні спроможності ворога на території тимчасово окупованої АР Крим, уражено 3 об'єкти ППМ. На нафтобазі в населеному пункті Гвардійське зафіксовано успішне влучання в резервуар та цистерни з ПММ на зливо-наливній естакаді. На двох базах ППМ в Сімферополі уражено резервуарні парки. Зафіксовано загорання резервуарів з паливом.

"Сили оборони послідовно реалізують комплекс заходів з ураження критичних елементів воєнно-промислової інфраструктури держави-агресора як на її теренах, так і на тимчасово окупованих територіях, з метою позбавити противника наступальних спроможностей та можливості продовжувати агресію", – зазначено у повідомленні.