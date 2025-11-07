Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
На Волині затримали бойовика "ДНР", який намагався отримати закордонний паспорт України, щоб втекти до ЄС

Перевіряють його причетність до російської агентури.

У СБУ розповіли, що контррозвідка запобігла втечі з України бойовика збройних угруповань РФ, який воював на Донеччині. Чоловіка затримали в одному з готелів Ковеля у Волинській області, звідки він планував виїхати до Євросоюзу.

"Як встановило розслідування, фігурантом виявився житель Донецька, який у 2015 році приєднався до підконтрольного рф збройного угруповання "Сомалі" так званої "днр", – розповіли в Службі безпеки. 

У лавах бойовиків цей чоловік брав участь у боях за Донецький аеропорт, де отримав поранення і був "списаний" з ворожого підрозділу. Наприкінці жовтня 2025 року він під виглядом переселенця виїхав до західного прикордоння нашої держави, щоб оформити український паспорт для виїзду до ЄС.

Співробітники СБУ завчасно встановили місцезнаходження чоловіка і затримали його на етапі підготовки до втечі.

Також перевіряють інформацію про можливу причетність затриманого до агентури російських спецслужб, які могли планувати його "відрядження" для проведення підривної діяльності на території Євросоюзу.

Під час обшуків у готельному номері фігуранта виявили паспорти РФ та "ДНР", а також "військовий квиток" та шеврони збройних формувань країни-агресора.

Виявлені під час обшуку речі

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.
