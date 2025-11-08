Росія завдала удару ракетами і безпілотниками по Дніпропетровській області. У місті Дніпро пожежа виникла у багатоповерхівці, є загибла і поранені.
Про це повідомляє т.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
"Пожежу у дніпровській багатоповерхівці загасили. Там зруйновані квартири у двох під'їздах з 2 по 6 поверхи. Загинула жінка. Постраждали 11 людей, із них шестеро – госпіталізовані, зокрема, 13-річна дівчинка. Всі ушпиталені в стані середньої тяжкості", — ідеться у повідомленні.
Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, 2 осіб не виходять на звʼязок із рідними. Пошуково-рятувальна операція на місці удару РФ у Дніпрі триває.
У місті пошкоджена інфраструктура.
У Самарівському районі постраждали троє людей. 55-річний чоловік в лікарні в стані середньої тяжкості. Пожежу в приватному будинку вгамували.
У Павлограді пошкоджене підприємство, горів гараж. На Синельниківщині – понівечені інфраструктура, авто.
На Нікопольщині агресор бив FPV-дронами та артилерією по райцентру.
- У ніч на суботу росіяни завдали масованого удару по Україні різними видами ракет та безпілотників, у деяких регіонах запроваджено екстрені відключення світла.