У місті Дніпро ворог вдарив по багатоповерхівці.

Росія завдала удару ракетами і безпілотниками по Дніпропетровській області. У місті Дніпро пожежа виникла у багатоповерхівці, є загибла і поранені.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Про це повідомляє т.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"Пожежу у дніпровській багатоповерхівці загасили. Там зруйновані квартири у двох під'їздах з 2 по 6 поверхи. Загинула жінка. Постраждали 11 людей, із них шестеро – госпіталізовані, зокрема, 13-річна дівчинка. Всі ушпиталені в стані середньої тяжкості", — ідеться у повідомленні.

Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, 2 осіб не виходять на звʼязок із рідними. Пошуково-рятувальна операція на місці удару РФ у Дніпрі триває.

Фото: Дніпропетровська ОВА

У місті пошкоджена інфраструктура.

У Самарівському районі постраждали троє людей. 55-річний чоловік в лікарні в стані середньої тяжкості. Пожежу в приватному будинку вгамували.

У Павлограді пошкоджене підприємство, горів гараж. На Синельниківщині – понівечені інфраструктура, авто.

Фото: Дніпропетровська ОВА

На Нікопольщині агресор бив FPV-дронами та артилерією по райцентру.