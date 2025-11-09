Сили оборони за добу ліквідували ще 970 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 970 російських солдатів, знищили 5 ворожих танків та майже 20 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 151 070 (+970) осіб
- танків – 11 335 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 23 545 (+1) од.
- артилерійських систем – 34 340 (+19) од.
- РСЗВ – 1 538 (+0) од.
- засоби ППО – 1 239 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 368 (+440) од.
- крилаті ракети – 3 926 (+8) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 66 880 (+85) од.
- спеціальна техніка – 3 993 (+0) од.
Дані уточнюються.