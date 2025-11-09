Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Сили оборони за добу ліквідували ще 970 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 151 070 солдатів.

Сили оборони за добу ліквідували ще 970 російських окупантів
Фото: тг-канал Сухопутні війська ЗСУ

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 970 російських солдатів, знищили 5 ворожих танків та майже 20 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 151 070 (+970) осіб
  • танків  – 11 335 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 23 545 (+1) од.
  • артилерійських систем  – 34 340 (+19) од.
  • РСЗВ  – 1 538 (+0) од.
  • засоби ППО  – 1 239 (+0) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 79 368 (+440) од.
  • крилаті ракети – 3 926 (+8) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 66 880 (+85) од.
  • спеціальна техніка – 3 993 (+0) од.

Дані уточнюються.
