Сили оборони за добу ліквідували ще 970 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 970 російських солдатів , знищили 5 ворожих танків та майже 20 артилерійських систем.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 151 070 солдатів.

