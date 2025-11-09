Головне за ніч та ранок неділі, 9 листопада: жалоба у Дніпрі, майже 200 боєзіткнень, ситуація в енергосистемі

Нічна повітряна атака, 196 бойових зіткнень, бої на Покровському таПівденно-Слобожанському напрямках, атака на Одещину.

9 і 10 листопада у місті Дніпро оголосили дні жалоби у пам'ять про людей, які загинули внаслідок російської атаки напередодні. Уночі ворог атакував населені пункти Дніпропетровщини, повідомив в.о. очільника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"Сьогодні та завтра Дніпро у жалобі. В пам'ять про людей, які загинули внаслідок атаки напередодні. Співчуття рідним і близьким. Також у місті до 13 зросла кількість потерпілих", — ідеться у повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 196 боєзіткнень, ситуація важка.

Російські війська продовжують здійснювати тиск на Покровському напрямку — там найбільше боїв (73).

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Синельникового, Тихого та у бік населених пунктів Дворічанське й Колодязне.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 970 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 151 070 солдатів.

Уночі 9 листопада російські війська здійснили чергову атаку по мирному населенню та цивільній інфраструктурі Одещини.

"Ворог знову атакував мирне населення та цивільну інфраструктуру Одещини. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей, проте уламками ворожих дронів пошкоджено приватні домоволодіння", — повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер ідеться у повідомленні.

Унаслідок падіння уламків зруйновано гараж і дахи двох житлових будинків. Також виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

У ніч на 9 листопада Росія атакувала Україну 69 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ - рф, близько 50 із них – "шахеди".

За попередніми даними станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 34 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Ситуація в енергосистемі України після масованої атаки РФ у ніч на 8 листопада залишається складною.

Вчорашня атака стала однією з найважчих для енергетичного сектору за весь час повномасштабної війни, повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов в ефірі телемарафону.

Найскладніша ситуація — у Харківській, Сумській та Полтавській областях. У решті регіонів, де застосовуються обмеження, діють погодинні графіки відключень обсягом до двох із половиною черг.

