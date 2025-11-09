Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: на фронті за минулу добу відбулося 196 боєзіткнень, ситуація важка

Російські війська продовжують здійснювати тиск на Покровському напрямку — там найбільше боїв.

Генштаб: на фронті за минулу добу відбулося 196 боєзіткнень, ситуація важка
Ілюстративне фото
Фото: 108 окрема Кодацька бригада ТрО

Розпочалася 1355-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 196 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 54 авіаційних ударів, застосував 41 ракету й скинув 126 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5276 дронів-камікадзе та здійснено 4697 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких понад сто – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Миколаївка, Костянтинівка Донецької області; Великомихайлівка, Радісне Дніпропетровської області; Солодке, Залізничне, Софіївка, Оріхів Запорізької області.

Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу противника.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 11 бойових зіткнень. Противник завдав 11 авіаційних ударів, загалом скинув 23 керовані авіабомби та здійснив 169 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Синельникового, Тихого та у бік населених пунктів Дворічанське й Колодязне.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував тричі, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Зарічне, Дерилове та у бік населеного пункту Коровин Яр.

На Слов’янському напрямку противник 15 разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки та Федорівки.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили ворожий наступ у районі Залізнянського.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив дев’ять атак поблизу Яблунівки, Щербинівки та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 73 атаки агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Промінь, Лисівка, Покровськ, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Філія.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів в районах населених пунктів Зелений Гай, Орестопіль, Соснівка, Вороне, Новомиколаївка, Привілля та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку відбулось десять боєзіткнень в районах населених пунктів Успенівка та Новоуспенівське.

На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося два боєзіткнення – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку загарбників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу.

  • За минулу добу втрати російських загарбників склали 970 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, бойову броньовану машину, 19 артилерійських систем, 440 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 8 ракет та 85 одиниць автомобільної техніки окупантів.
