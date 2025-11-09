Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаСуспільствоВійна

Найактивніше сьогодні на Покровському напрямку, – Генштаб

Станом на 16:00 неділі на фронті сталося 141 бойове зіткнення.

Найактивніше сьогодні на Покровському напрямку, – Генштаб
Фото: Генштаб

Станом на 16:00 неділі на фронті сталося 141 бойове зіткнення, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Сумської області, зокрема Бояро-Лежачі, Бобилівка та Біла Береза.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили дві ворожі атаки, ще одне зіткнення триває. Авіація загарбників завдала двох авіаударів, скинувши при цьому чотири керовані авіаційні бомби. Крім того, ворог здійснив 74 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку відбулося шість ворожих атак у районах Вовчанська та Бологівки, чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали три ворожі атаки у бік Петропавлівки й Піщаного. Два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців у районах населених пунктів Борівська Андріївка, Твердохлібове, Рідкодуб, Дерилове та в напрямках населених пунктів Червоний Став, Коровин Яр, Дробишеве. П’ять боєзіткнень тривають.

На Слов’янському напрямку росіяни чотири рази намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Ямполя, Серебрянки та Сіверська. Силами оборони зупинено всі атаки ворога.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили два ворожі наступи у районі Васюківки та в напрямку Міньківки.

На Костянтинівському напрямку противник 19 разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та у бік Софіївки й Іллінівки. На даний час бої тривають у семи локаціях.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 60 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Білицьке, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Зелене, Даченське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямках Нового Шахового й Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 37 атак.

На Олександрівському напрямку українські захисники зупиняли 14 штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Ялта, Іванівка, Зелений Гай, Олександроград, Новоселівка, Січневе, Орестопіль, Степове та Вербове. На даний час триває п’ять боєзіткнень.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 10 боєзіткнень в районах населених пунктів Зелений Гай, Веселе, Солодке, Злагода та в напрямках Яблукового й Рівнопілля. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку з початку доби відбулося вісім атак ворожих підрозділів – окупанти намагалися просунутися вперед в районах Малих Щербаків, Степового у напрямку Новоандріївки, Новоданилівки та Приморського. 

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
