Сирський: росіяни могли дізнатися про нагородження морпіхів з групового чату

Головком сказав, що ворог міг зламати соцмережі.

Головком Олександр Сирський заявив, що ворог міг дізнатися про час і місце нагородження військових у Дніпропетровській області з групового чату. Про це він сказав у телефонній розмові ведучій "ТСН. Тиждень" Аллі Мазур.

Він припустив, що саме завдяки зламу соцмереж до росіян потрапила ця інформація. Зараз триває внутрішнє розслідування і слідство Держбюро розлсідувань.

"Знову був груповий чат у соцмережах", – процитувала Мазур Сирського.

Йдеться про удар по місцю нагородження бригади морської піхоти 1 листопада. Внаслідок атаки загинули 12 військових 35-ої бригади і семеро цивільних. 36 захисників були поранені.

Командира батальйону заарештували. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.