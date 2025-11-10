До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Сирський: росіяни могли дізнатися про нагородження морпіхів з групового чату

Головком сказав, що ворог міг зламати соцмережі. 

Сирський: росіяни могли дізнатися про нагородження морпіхів з групового чату
Олександр Сирський
Фото: Генштаб ЗСУ

Головком Олександр Сирський заявив, що ворог міг дізнатися про час і місце нагородження військових у Дніпропетровській області з групового чату. Про це він сказав у телефонній розмові ведучій "ТСН. Тиждень" Аллі Мазур.

Він припустив, що саме завдяки зламу соцмереж до росіян потрапила ця інформація. Зараз триває внутрішнє розслідування і слідство Держбюро розлсідувань. 

"Знову був груповий чат у соцмережах", – процитувала Мазур Сирського.

Йдеться про удар по місцю нагородження бригади морської піхоти 1 листопада. Внаслідок атаки загинули 12 військових 35-ої бригади і семеро цивільних. 36 захисників були поранені.

Командира батальйону заарештували. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
﻿
