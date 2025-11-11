Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Росіяни активізували проникнення в Покровськ на легкій техніці. Їхню кількість у межах міста оцінюють у 300

Окупанти користуються зниженою видимістю через туман. 

Росіяни активізували проникнення в Покровськ на легкій техніці. Їхню кількість у межах міста оцінюють у 300
Фото: Донецька ОДА

Станом на зараз у Покровську перебувають близько 300 окупантів. Вони прагнуть вийти на північні межі населеного пункту, щоб оточити агломерацію, повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових сил.

Військові підтвердили, що за останні дні ворог активізував зусилля з проникнення до Покровська на легкій техніці через південні околиці. Сприяє йому в цьому туманна погода: можливості української повітряної розвідки та ураження на відкритій місцевості знижені. 

“Водночас Сили оборони продовжують виявляти та знищувати ворожі групи у міській забудові навіть в умовах низької видимості”, – зазначили захисники.

До зачистки міста продовжують залучати різні ланки Сил оборони – Безпілотні сили, штурмові та десантно-штурмові підрозділи, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інші.

  • У соцмережах почастішали відео з заїздом до Покровська росіян на мотоциклах та іншій легкій техніці.

Бої за Покровськ

У серпні 2025-го президент повідомив, що на Покровському напрямку Росія накопичила найбільше своє угруповання – близько 100 000 росіян. Україні було відомо, що ворог готує наступ. 

У жовтня він заявив, що ворог отримав завдання штурмувати покровські позиції "за будь-яку ціну". 16 жовтня в Генштабі заявили, що "стабілізаційні заходи" тривають в самому Покровську.Фактично це означало, що ворог проникнув до міста. 

17 жовтня про ситуацію в місті розповіли Десантно-штурмові війська. Захисники сказали, що ворог розстрілює в Покровську цивільних. 

27 жовтня ДШВ сказали, що в Покровську тривають міські бої. Ворог розосередився по різних частинах міста, його намагаються знайти і знищити. При цьому Росія тримає під вогневим контролем логістичні шляхи, тож і доставка продуктів і боєприпасів, і поповнення особового складу є дуже складними. Як і відхід військ.

30 жовтня президент сказав, що ситуація в Покровську складна і росіяни справді контролюють логістику дронами, але з іншого боку те саме роблять Сили оборони.

На підсилення українських позицій на Покровський напрямок поїхали головком Олександр Сирський та керівник ГУР Кирило Буданов.

Станом на 3 листопада тривали спроби Сил оборони зачистити місто. Вони зупинили розширення російської присутності на півночі міста і не допустили перерізання дороги до Родинського.

4 листопада аналітики Deep State повідомили, що ситуація в Покровську критична. Ворог почав облаштовувати там позиції і контролює дронами фактично все місто. 

7 листопада 7 корпус швидкого реагування ДШВ повідомив, що ворог намагатиметься змінити вектор удару на Мирноград, а в Покровську вони в очікуванні поповнення знищили активність. Того ж дня президент укотре констатував складну ситуацію в Покровську.

Станом на вчора найінтенсивніші бої в Покровську тривали в промзоні на півночі міста. Сили оборони змогли евакуювати поранених з Мирнограда і підвезти туди продукти і боєприпаси. Росіян намагаються нищити на підступах до міста.
