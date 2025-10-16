У Покровську і на околицях триває оборона і стабілізаційні заходи

Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У Покровську і на околицяхується оборона і стабілізаційні заходи

За період контрнаступальної операції звільнити вдалося 182,2 квадратні км. 

Покровськ
Покровськ

На території Покровська і на його околицях Сили оборони проводять контрдиверсійні і стабілізаційні заходи. Також там триває активна оборона.

За період операції, що почалася 21 серпня, українські захисники звільнили 182,2 квадратних кілометри Покровського району. Ще 230,1 кв. км зачистили від ДРГ, повідомили в Генштабі.

"Загалом в ході операції, що триває з 21 серпня 2025 року, Сили оборони знешкодили щонайменше 13 945 російських окупантів (зокрема 8402 – безповороті, 5419 – поранені, 124 – полонені)", – йдеться у повідомленні. 

Ворог втратив 1289 одиниць озброєння і військової техніки, зокрема 32 танки, 101 ББМ, 154 артсистеми, 5 РСЗВ, 435 одиниць автотранспорту, 562 – мототехніки, а також понад 4 тисячі БпЛА.

  • Контрнаступ у Покровському районі зірвав літню наступальну кампанію ворога, який прагнув завершити захоплення Донецької області до осені. За словами українського президента, такий план Москва озвучувала Вашингтону. 
