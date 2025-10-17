З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
У Києві і двох областях вранці почалися екстрені відключення світла

Першою сьогодні почали відключати Дніпропетровську область. 

У Києві і двох областях вранці почалися екстрені відключення світла
Відключення світла
Фото: ДТЕК у Telegram

У Києві, Дніпропетровській і Київській областях вранці 17 жовтня застосовані екстрені відключення світла. Про це повідомили в ДТЕК. 

Учора в Укренерго попереджали, що для промисловості діятиме обмеження потужності на всій території країни з 7:00 до 22:00. Це пов’язано зі складною ситуацією в енергосистемі, спричиненою обстрілами.

Сьогодні вранці побутових споживачів почали вимикати спершу в Дніпропетровській області. 

“За командою Укренерго у Києві та Київській області також застосовані екстрені відключення. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі”, – повідомили згодом у ДТЕК. 

  • Ситуація в енергосистемі погіршилися після російського масованого удару по енергетиці 10 жовтня. Після цього ворог також проводив атаки, і не лише на електроенергетику, а й на газову інфраструктуру.
  • Її він атакував, зокрема, вчора, 16 жовтня. Поранень отримали четверо енергетиків. 

Добірка текстів на період відключення світла:
