У Києві і двох областях вранці почалися екстрені відключення світла

У Києві, Дніпропетровській і Київській областях вранці 17 жовтня застосовані екстрені відключення світла. Про це повідомили в ДТЕК.

Учора в Укренерго попереджали, що для промисловості діятиме обмеження потужності на всій території країни з 7:00 до 22:00. Це пов’язано зі складною ситуацією в енергосистемі, спричиненою обстрілами.

Сьогодні вранці побутових споживачів почали вимикати спершу в Дніпропетровській області.

“За командою Укренерго у Києві та Київській області також застосовані екстрені відключення. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі”, – повідомили згодом у ДТЕК.

Ситуація в енергосистемі погіршилися після російського масованого удару по енергетиці 10 жовтня. Після цього ворог також проводив атаки, і не лише на електроенергетику, а й на газову інфраструктуру.

Її він атакував, зокрема, вчора, 16 жовтня. Поранень отримали четверо енергетиків.

