Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде

Що має бути в домашній аптечці, як зберігати ліки, якщо виникнуть проблеми з температурним режимом? LB.ua розпитав про це в лікаря-терапевта медичної мережі «Добробут» Богдана Смаля й фармацевта Центру персоналізованої фармації «Хемотека» Андрія Чимбаря.

Як базово з медичного погляду підготувати себе до періоду відключень? Адже за перебоїв у постачанні світла та зв’язку, ймовірно, частині українців доведеться самим давати собі раду в лікуванні поширених легких захворювань.

З початком опалювального сезону можна очікувати масованих російських ударів по енергетиці, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко. За звітом ООН , цієї зими на українців можуть чекати відключення електроенергії від чотирьох до 18 годин на добу.

Фото: bia24.pl Домашня аптечка

Що має бути в аптечці

В аптечці мають бути базові речі: жарознижувальні, знеболювальні, протиалергічні препарати, щось для обробки ран, ліки від діареї, сорбенти, спазмолітики, протиблювотні, електроліти. «Добре було б мати також симптоматичні препарати на випадок ГРВІ, як-от судинозвужувальні препарати, антисептики для горла тощо», — пояснює Богдан Смаль.

Скомбінувати собі набір за групами препаратів допоможуть в аптеці, додає лікар: «Вибір залежатиме від бюджету, на який розраховуєте. Вам запропонують перелік різних препаратів, які часто мають одні й ті самі діючі речовини, тільки бренди різні. І форми можуть бути різні: таблетки, саше. Обираєте, що вам зручніше. Особливо важливим є питання форми препаратів для дітей: у різних вікових категоріях препарати мають бути в різних формах: таблетки, суспензії, супозиторії ректальні. Цей момент треба враховувати».

Також варто врахувати свої індивідуальні особливості, скажімо, якщо є хронічні захворювання, які потребують регулярного прийому препаратів.

Тому лікар радить найближчим часом відвідати свого профільного спеціаліста, аби розуміти, чи актуальні ваша схема лікування, препарати й дози: «Якщо мали візит відносно недавно й усе актуально, тоді кажу пацієнтам мати запас своїх препаратів, які приймають постійно, хоча би на три місяці».

Фото: надано героєм Богдан Смаль

Також важливо знати алгоритм дій у разі гострих ситуацій свого хронічного захворювання і мати хоча б плюс одне паковання тих препаратів, які потрібні, щоб владнати нагальні питання: «Якщо, наприклад, це пацієнт з гіпертонічною хворобою, то він повинен розуміти, що є препарати на щодень, а є для гіпертонічного кризу, невідкладного стану. Їх повинно бути з розрахунком плюс одна упаковка, цього має бути достатньо».

Зі свого досвіду фармацевт Андрій Чимбар радить придбати термоковдру та покласти її поряд з аптечкою. Каже, що вона ефективно зігріває: «Коли немає можливості підтримувати комфортну температуру і людина захворіла, то щоб не ховатися під 10 ковдр, можна використовувати термо».

За його словами, у разі відключень світла доречні й грілки – від старих добрих гумових до сучасних електричних, якщо є можливість підзаряджати.

Як правильно зберігати ліки

Ліків, які потребують спеціальних умов зберігання, насправді не так багато — це можуть бути мазі, краплі, готові суспензії, а також препарати інсуліну й хіміотерапії, пояснює фармацевт Андрій Чимбар.

Фото: надано Андрієм Чимбарем Андрій Чимбар

Тому зазвичай свою аптечку варто перевіряти лише на кінцеві строки препаратів, а також користуватися інструкціями — у них написано, скільки можна зберігати той чи інший препарат після відкриття, аби він був ефективним: «Єдине, що точно потребує спеціальних умов зберігання — інсуліни та препарати для хіміотерапії. Якщо пацієнт змушений їх купувати самостійно та зберігати вдома, варто подбати про термосумку чи термобокс. Ну і сучасні холодильники можуть довго тримати температуру. Якщо температура буде 9–10 градусів, а вказано, що режим зберігання має бути до 8 градусів, це не критично. Для цього достатньо покласти в холодильник побутовий термометр й один-два рази проконтролювати, наскільки температура підвищується при відключенні на кілька годин. Якщо ж препарати потребують діапазон 15–25 градусів, а температура зберігання може бути значно нижчою за 15, наприклад, у приміщенні 10 градусів, можна використати той самий термобокс, тільки без холодоелементів».

Інсулінозалежним фахівець радить придбати спеціальний логер — реєстратор температури й вологості, який допоможе контролювати умови зберігання ліків у термобоксі: «Спеціальна програма на комп'ютері покаже точні дані, за якої температури зберігалися ліки протягом часу, поки йшов запис пристроєм». Логер — це фактично термометр з функцією запису, але запис показників треба вмикати згідно з інструкцією пристрою (зазвичай достатньо на три-чотири секунди затиснути кнопку).

Якщо відключення тривалі, а температура за вікном не нижча за 0, ліки можна помістити в коробку й поставити на балкон чи підвіконня: «Тоді робимо за аналогією до продуктів харчування, які теж потребують температурного режиму. Але слід дивитися, аби рідкі форми не замерзали».

Фото: olx.ua Термочохол для інсуліну

Якщо стан здоров’я гіршає раптово

Тут варто зробити все, аби знайти медичну допомогу, каже Богдан Смаль: «Якщо є гострі симптоми: важкий больовий синдром, порушення дихання, серцевого ритму, аритмія, порушення свідомості, будь-які масивні кровотечі чи травми — треба шукати меддопомогу».

Наприклад, порушення дихання може свідчити про гостру алергічну реакцію, серцево-судинну патологію, панічну атаку тощо. Самостійно розібратись не вдасться — телефонуйте у швидку.

Так само швидкої потребують стани, за яких відчуваєте нестерпний біль: «Якщо для вас не типові гострі болі голови і раптом виникає такий симптом, варто звернутися по меддопомогу, щоб виключити гострі неврологічні розлади. Інші форми больового синдрому, на зразок жовчнокам'яних чи нирковокам'яних кольок, також є підставою невідкладно звернутися в медзаклад через ризик хірургічних ускладнень».

А ось лихоманка загалом і дітей зокрема не одразу показ телефонувати у швидку, важливо поводитися стримано. Лікар пояснює: якщо людина нормально її переносить, температуру не обов'язково збивати. Також важливо не перевищувати добові дози жарознижувальних: «Якщо температура підскочила до 40, ви даєте жарознижувальне, воно діє дві години, через дві години знову стрибає до 40, даєте ще раз препарат, через три години знову 40 — тоді це вже причина для невідкладного звернення по меддопомогу, а сама ситуація може потребувати госпіталізації».

Фото: Vika_Glitter/pixabay.com

Якщо зв'язок повністю ляже, номер 103 має працювати. Також для перестраховки лікар рекомендує зробити шпаргалку. Дізнатися, де розташовані найближчі медзаклади, які в них стаціонарні телефони — і в державних, і в приватних є лінія стаціонарного зв'язку, що повинна працювати. У держустановах такий зв'язок повинен залишитися за будь-яких обставин.

Самотнім старшим людям з хронічними хворобами фахівець радить мати довірену людину в межах пішої доступності: «Це може бути сусід, родич, друг. Хтось, хто знатиме про ваш стан захворювання, препарати, які ви приймаєте. Бажано також їм сказати, у кого ви лікуєтесь. І проговорити алгоритм дій: як і що хто робить, кого і куди везе при гострих станах. Бо коли ви самі й щось станеться, можна довго лежати у квартирі на підлозі».

Якщо зникло світло, а ви живете у висотці

Підніматися й спускатися сходами в багатоповерхівках — справа не з легких. Такі надмірні навантаження теж можуть спровокувати загострення хронічних станів. Богдан Смаль каже, що у групі ризику люди із серцево-судинними захворюваннями: «Це ті, хто страждає на ішемічну хворобу серця, гіпертензію, постінфарктні кардіосклерози із серцевою недостатністю тощо. Окрім того, неврологічні пацієнти з порушенням статики й моторики, після гострих порушень мозкового кровообігу, з паркінсонізмом чи дементними розладами. Також у групі ризику люди з ортопедичними патологіями й обмеженнями самообслуговування».

Таким людям лікар радить контролювати основне й супутні захворювання, дисципліновано лікуватися, а якщо виникнуть проблеми з ліфтами, то планувати день так, щоб не робити зайвих виходів: «Добре, якщо є можливість облаштувати зони відпочинку між поверхами, щоб було де сісти, випити води, організувати невеличку аптечку на місці. І мати людину, якій можна зателефонувати, яка прийде і допоможе».

Підвищений ризик травм під час відключень

Вимкнення світла може стати причиною несподіваних побутових травм — на щось наступити, спіткнутися, упасти за обмеженої видимості може кожен.

Лікар радить мати вдома матеріали для перев'язки й обробки ран: «Це має бути антисептик: спирт звичайний, бетадин, хлоргексидин. Бинти: звичайні й еластичний, якщо треба тугіше щось зафіксувати. Має бути вата або ватні тампони. Пластирі різних форм і розмірів також стануть у нагоді».

Фото: t1.ua Матеріали для перев'язки

Коли ви травмувалися, спробуйте оцінити свій стан або попросіть когось поруч: чи є деформація частини тіла, кровотеча. Можна випити знеболювальне, обробити рану та спостерігати: якщо легше не стає, біль наростає, тоді до лікаря. Якщо це поверхова травма, біль поступово згасатиме.

Як налаштувати свій побут, аби не захворіти

У час тривалого відключення світла терапевт радить зовсім відмовитися від готової їжі із супермаркетів. Бо невідомо, в яких умовах її зберігають, що в них з генераторами та холодильниками: «Я навіть радив би не вживати такої їжі ще тижнів два після того, як зі світлом усе влагодиться. Також варто уникати заморожених продуктів: вареників, пельменів тощо. До цієї ж категорії я відніс би й молочні продукти — це все потребує спеціального температурного режиму. Краще не ризикувати».

Бажано хоч раз на день організувати собі гаряче харчування — аби їжа була теплою. Тому радить придбати пальники для підігріву й термічної обробки продуктів. Про перевагу супів-борщів не йдеться: «Їжа має бути теплою. Бо навіть якщо у вас до того не було гастроентерологічних проблем, то вже за два тижні на сухпайку вони будуть. Має бути тепла, оброблена їжа, особливо якщо є діти».

За зниження температурного режиму в кімнатах фахівець радить не хвилюватися. Каже, що температура на рівні 16–18 градусів не погіршить загального стану організму: «Температура в кімнаті опускається поступово, організм звикає. Та й збудники інфекційні живуть радше в теплому середовищі. Тому раджу тепліше вдягатися, нормально харчуватися, рухатися й ходити на прогулянки».