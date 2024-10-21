Чому з віком варто задуматись над персональним спортивним тренером – NYT

З віком силові тренування двічі на тиждень можуть допомогти вам залишатися здоровими. Вони можуть сповільнити вікову втрату сили та м’язової маси , допомогати підтримувати щільність кісток та покращувати координацію.

Оскільки з віком ми збираємо свій перелік нюансів зі здоров’ям, пише NYT, вдалою опцією для побудови програми силових навантажень може стати персональний тренер.

Дослідження показують, що люди у віці показують кращі результати у ключових навичках балансу, гнучкості та міцності корпусу, коли працюють із тренером, а не самостійно.

Тренер допомагає також з мотивацією, каже професорка з кінезіології з університету McMaster Дженіфер Хайз. Вона каже, що вік може психологічно стримувати частину людей від того, аби робити речі, на які вони здатні, але в це не вірять.

Оскільки з віком росте ризик падіння та травм, роль спорту росте також. Адже одні й найпоширеніших факторів ризику падіння є слабкість у нижній частині тіла та погіршене балансування тіла. Тут можуть допомогти спеціальні вправи.

Можна також спробувати тренування з тренером у малих групах, це буде більш доступним до ціні.

А в пошуку тренера експерти радять шукати того, хто має відповідну освіту і досвід роботи з людьми з різними станами здоров’я. Адже далеко не всі тренери вміють, наприклад, працювати з людьми з хронічними хворобами.