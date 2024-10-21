В Одесі застрелили бізнесмена Бейбутяна. Він очолював організацію зі “сприяння правоохоронцям”
В Одесі застрелили бізнесмена Бейбутяна. Він очолював організацію зі “сприяння правоохоронцям”
Росіяни вдарили по Харкову гібридним авіаційним боєприпасом "Грім-Е1"
Росіяни вдарили по Харкову гібридним авіаційним боєприпасом "Грім-Е1"
Директор архіву СБУ Андрій Когут: «Українські архіви радянського періоду можуть перевернути уявлення Заходу про Росію»
Директор архіву СБУ Андрій Когут: «Українські архіви радянського періоду можуть перевернути уявлення Заходу про Росію»
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
На війні загинув один з кращих операторів БпЛА 68-ї ОЄБр Віктор “Саба” Стельмах
На війні загинув один з кращих операторів БпЛА 68-ї ОЄБр Віктор “Саба” Стельмах
Працівник ТЦК Тернопільщини наїхав на велосипедиста. Військкомат проводить службове розслідування
Працівник ТЦК Тернопільщини наїхав на велосипедиста. Військкомат проводить службове розслідування
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Уже понад 100 000 хворих за тиждень: терапевтка пояснює все, що треба знати про новий сезон застуд і грипу
Уже понад 100 000 хворих за тиждень: терапевтка пояснює все, що треба знати про новий сезон застуд і грипу
ГоловнаЗдоров'я

Чому з віком варто задуматись над персональним спортивним тренером – NYT

З віком силові тренування двічі на тиждень можуть допомогти вам залишатися здоровими. Вони можуть сповільнити вікову втрату сили та м’язової маси, допомогати підтримувати щільність кісток та покращувати координацію.

Чому з віком варто задуматись над персональним спортивним тренером – NYT
Чоловік у спортзалі на біговій доріжці
Фото: Freepik

Оскільки з віком ми збираємо свій перелік нюансів зі здоров’ям, пише NYT, вдалою опцією для побудови програми силових навантажень може стати персональний тренер. 

Дослідження показують, що люди у віці показують кращі результати у ключових навичках балансу, гнучкості та міцності корпусу, коли працюють із тренером, а не самостійно.

Тренер допомагає також з мотивацією, каже професорка з кінезіології з університету McMaster Дженіфер Хайз. Вона каже, що вік може психологічно стримувати частину людей від того, аби робити речі, на які вони здатні, але в це не вірять.

Оскільки з віком росте ризик падіння та травм, роль спорту росте також. Адже одні й найпоширеніших факторів ризику падіння є слабкість у нижній частині тіла та погіршене балансування тіла. Тут можуть допомогти спеціальні вправи.

Можна також спробувати тренування з тренером у малих групах, це буде більш доступним до ціні.

А в пошуку тренера експерти радять шукати того, хто має відповідну освіту і досвід роботи з людьми з різними станами здоров’я. Адже далеко не всі тренери вміють, наприклад, працювати з людьми з хронічними хворобами. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies