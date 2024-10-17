За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії

"Після скандалу по МСЕК у Хмельницьку «у п'ятницю нас зібрав міністр і перед всіма головними лікарями і директорами департаменту сказав, що з 14 жовтня чоловіків віком 25-60 років повинні оглядати центральні МСЕКи регіону, а у нас це називається центральна МСЕК міста Києва", — розповідає Павловська ZN.ua.
За її словами, людей з ознаками інвалідності 25-60 років з 14 жовтня оглядають у центральній МСЕК.
Є ще посилений контроль за роботою комісій. На центральних, яких у Києві дві, сидять представники СБУ, вони є й на огляді хворих чоловіків 25-60 років, контролюють.
А людей, яких центральні комісії перевіряли раніше, розподілили серед інших, первинних комісій. Таких у Києві зараз 13.
Вона запевняє, що немає значення, на який саме огляд у який район поїдуть інші пацієнти на комісію, адже відрізняється лише адреса, куди вони повинні прибути.
"Ми попросили тиждень передишки, щоб нам не несли [нові] документи. Хворих ми як оглядали, так і оглядаємо", — розповідає Павловська, запевняючи, що лікарі не отримували жодних розпоряджень (не)дивитися якийсь контингент для встановлення групи інвалідності від міністра, Кабміну чи будь-кого іншого.
Мовляв, МСЕКи у столиці взяли тиждень паузи, аби розібратися з документами, які вже принесли громадяни: "Чимало людей протягом всього життя жили з фактичною інвалідністю, наприклад, сліпе око, і ніколи не планували йти на МСЕК, хоча фактично мали інвалідність. А зараз всі люди з інвалідністю хочуть оформити документи, пройти МСЕК і оформити статус юридично. Через це черги. Адже кількість лікарів не збільшилась на відміну від потоку людей, які до нас направлені".
- МОЗ уже опрацював майже 19 тисяч підозрілих справ МСЕК спільно з правоохоронними органами, щоб “ліквідувати будь-які можливі корупційні моменти”.
- СБУ оголосила офіційне попередження керівникам МСЕКів Рівненщини. Це стало реакцією на викриття "масштабної схеми ухилення від мобілізації за участю посадовців МСЕКів, про яку нещодавно повідомили правоохоронці", пояснили в ОВА.
- Тим часом Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).
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5 жовтня Крупу затримали та повідомили їй про підозру у незаконному збагачені. Напередодні під час слідчих дій вона викинула через вікно пів мільйона доларів. Під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Тільки у робочому кабінеті знайшли 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.
- У робочому кабінеті Крупи знайшли списки, в яких зазначені прізвища та фіктивні діагнози. ДБР вивчає ці списки.