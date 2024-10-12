Світ зараз може бути на піку того, скільки здатна прожити людина, - вчені

Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Aging, свідчить про те, що після десятиліть зростання тривалості життя завдяки медичним і технологічним досягненням люди можуть наблизитися до межі можливої середньої тривалості життя.

Про це пише NYT.

Вчені розглядали дані очікуваної тривалості життя при народженні, зібрані в період з 1990 по 2019 роки з деяких місць, де люди зазвичай живуть найдовше: Австралії, Франції, Італії, Гонконгу, Японії, Південної Кореї, Іспанії, Швеції та Швейцарії. Також були включені дані зі Сполучених Штатів, хоча середня тривалість життя в країні нижча.

Дані показали, хоча середня тривалість життя зросла за цей час у всіх місцях, темпи її зростання сповільнилися. Єдиним винятком став Гонконг.

«Ми припускаємо, що те, скільки ми живемо зараз, це приблизно стільки ж, скільки ми будемо жити», — сказав професор епідеміології та біостатистики в Іллінойському університеті Джей Ольшанський, який керував дослідженням.

Він передбачив, що максимальна очікувана тривалість життя становитиме приблизно 87 років — приблизно 84 для чоловіків і 90 для жінок. Це середній вік тривалості життя, до якого вже близькі деякі країни.

У 20-му столітті тривалість життя різко зросла завдяки таким інноваціям, як водовідведення та антибіотики. Деякі вчені прогнозують, що цей темп збережеться, оскільки виявлять кращі методи лікування та профілактики раку, хвороб серця та інших поширених причин смерті. Відомий демограф Джеймс Вопел стверджував, що більшість дітей, народжених у 21 столітті, доживуть до 100 років. Але згідно з новим дослідженням, це навряд чи так.

Нове дослідження показує, що хоча сучасна медицина допомогла більшій кількості людей регулярно доживати до 70, 80 і 90 років, підвищити середню тривалість життя буде важко.

Навіть якщо б вдалося якось усунути всі випадки смерті до 50 років, середня пікова очікувана тривалість життя збільшилася б лише на один рік для жінок і півтора роки для чоловіків.

Тобто навіть якби смертність від звичайних захворювань або нещасних випадків була усунена, люди помирали б від самого старіння.

«У нас все ще знижується функція внутрішніх органів і систем органів, через що ці тіла практично не можуть жити набагато довше, ніж зараз», — сказав доктор Ольшанскі.

Він каже, що єдине, що може радикально подовжити тривалість життя – якщо вчені розроблять втручання для уповільнення самого процесу старіння. Тут він «оптимістично» налаштований.