Початок осінньо-зимового епідсезону в Україні: за тиждень зафіксували понад 100 000 випадків ГРВІ

У жовтні в Україні почався епідемічний сезон, починає більшати хворих на респіраторно-вірусні сезонні захворювання – ГРВІ, COVID-19 та грип.

Про це повідомляє МОЗ.

За підсумками першого тижня жовтня медики зареєстрували уже 114 487 випадків захворювань на ГРВІ.

Зокрема, з 30 вересня по 6 жовтня до лікарень госпіталізували 2 826 пацієнтів, 1 678 p яких — діти.

Впродовж тижня зареєстровано 11 смертей внаслідок ускладнень COVID-19 серед дорослих. За даними медиків, померлі не мали профілактичних щеплень проти коронавірусної інфекції.

Найдієвіша профілактика COVID-19 та грипу — щорічна вакцинація, зокрема для людей з груп ризику. Вакцинація проти грипу не захищає від COVID-19 і навпаки. Натомість щеплення проти цих хвороб можна робити в один день або з мінімальним інтервалом.

Щеплення проти COVID-19 залишаються безоплатними. Наразі медики використовують омікрон-специфічні вакцини Comirnaty від Pfizer для дорослих та дітей. Зробити щеплення можна, звернувшись до свого сімейного лікаря.

За оновленими рекомендаціями для більшості людей достатньо зробити одне щеплення проти COVID-19. Ревакцинація кожні 6-12 місяців рекомендована людям із груп ризику:

дорослим і дітям, які мають ослаблений імунітет чи супутні або важкі хронічні захворювання;

вагітним;

людям старше 60 років;

дорослим і дітям, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної інфекції;

представникам професійної групи ризику (наприклад, лікарі, вчителі, військові та ін.).

За тяжкого перебігу грип може спричиняти небезпечні ускладнення: ураження серця, легенів, нирок тощо. Саме тому щорічна вакцинація проти грипу є рекомендованою, хоча і не входить до переліку безоплатних щеплень.

Вакцини проти грипу французького та корейського виробництва з початку жовтня вже доступні в аптеках. Вони сертифіковані та пройшли державний контроль якості.

Минулоріч під час епідсезону на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 4 715 963 українці. Кількість померлих від грипу, COVID-19 та ГРВІ в Україні за цей період — 1 028 людей: 82 випадки внаслідок ускладнень грипу та 946 випадків серед людей з позитивним результатом тесту на COVID-19.