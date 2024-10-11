Верховна Рада ухвалила підвищення податків
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
Журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні, - Координаційний штаб (доповнено)
Журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні, - Координаційний штаб (доповнено)
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Армія Росії атакувала Кривий Ріг дронами (доповнено)
Армія Росії атакувала Кривий Ріг дронами (доповнено)
Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
​Росіяни вдарили балістикою по Одещині, загинули дев'ятеро людей (оновлено)
​Росіяни вдарили балістикою по Одещині, загинули дев'ятеро людей (оновлено)
Андрій Мацола: «Футбол усі люблять, і всі готові грати. Але не у футбол без правил, як у нас»
Андрій Мацола: «Футбол усі люблять, і всі готові грати. Але не у футбол без правил, як у нас»
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
ГоловнаЗдоров'я

Початок осінньо-зимового епідсезону в Україні: за тиждень зафіксували понад 100 000 випадків ГРВІ

У жовтні в Україні почався епідемічний сезон, починає більшати хворих на респіраторно-вірусні сезонні захворювання – ГРВІ, COVID-19 та грип. 

Початок осінньо-зимового епідсезону в Україні: за тиждень зафіксували понад 100 000 випадків ГРВІ
Фото: КГГА

Про це повідомляє МОЗ.

За підсумками першого тижня жовтня медики зареєстрували уже 114 487 випадків захворювань на ГРВІ. 

Зокрема, з 30 вересня по 6 жовтня до лікарень госпіталізували 2 826 пацієнтів, 1 678 p яких — діти.

Впродовж тижня зареєстровано 11 смертей внаслідок ускладнень COVID-19 серед дорослих. За даними медиків, померлі не мали профілактичних щеплень проти коронавірусної інфекції. 

Найдієвіша профілактика COVID-19 та грипу — щорічна вакцинація, зокрема для людей з груп ризику. Вакцинація проти грипу не захищає від COVID-19 і навпаки. Натомість щеплення проти цих хвороб можна робити в один день або з мінімальним інтервалом. 

Щеплення проти COVID-19 залишаються безоплатними. Наразі медики використовують омікрон-специфічні вакцини Comirnaty від Pfizer для дорослих та дітей. Зробити щеплення можна, звернувшись до свого сімейного лікаря. 

За оновленими рекомендаціями для більшості людей достатньо зробити одне щеплення проти COVID-19. Ревакцинація кожні 6-12 місяців рекомендована людям із груп ризику:

  • дорослим і дітям, які мають ослаблений імунітет чи супутні або важкі хронічні захворювання;

  • вагітним;

  • людям старше 60 років;

  • дорослим і дітям, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної інфекції;

  • представникам професійної групи ризику (наприклад, лікарі, вчителі, військові та ін.).

За тяжкого перебігу грип може спричиняти небезпечні ускладнення: ураження серця, легенів, нирок тощо. Саме тому щорічна вакцинація проти грипу є рекомендованою, хоча і не входить до переліку безоплатних щеплень.

Вакцини проти грипу французького та корейського виробництва з початку жовтня вже доступні в аптеках. Вони сертифіковані та пройшли державний контроль якості.

Минулоріч під час епідсезону на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 4 715 963 українці. Кількість померлих від грипу, COVID-19 та ГРВІ в Україні за цей період — 1 028 людей: 82 випадки внаслідок ускладнень грипу та 946 випадків серед людей з позитивним результатом тесту на COVID-19.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies