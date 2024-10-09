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Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження

Нове дослідження показує, що компонент кави може допомогти людям трохи схуднути та втратити вісцеральний жир (він розташований в черевній порожнині, оточує важливі органи, такі як шлунок, кишківник, печінку тощо).

Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
Чашка кави
Фото: Freepik

Кафестол — природна сполука, яка є в каві, особливо в звареній нефільтрованими способами – у турці, френч-пресі, еспресо тощо, може мати користь для здоров’я.

Про це пише Medical News Today.

Група датських дослідників вивчала вплив кафестолу і їхні початкові висновки показали, що він може допомогти запобігти діабету 2 типу.

Вони також досліджували вплив кафестолу — і кахвеолу — на учасників з абдомінальним ожирінням (в районі живота) і діабетом 2 типу.

У дослідженні, опублікованому в Nutrients, дослідники оцінювали, чи чистий кафестол впливає на чутливість до інсуліну та толерантність до глюкози у здорових людей із великою окружністю талії, що є фактором ризику діабету.

Їхні нові висновки показують, що 6 міліграмів (мг) кафестолу двічі на день протягом 12 тижнів можуть призвести до незначної втрати ваги та жиру в організмі, але не значно покращити чутливість до інсуліну чи толерантність до глюкози.

До цього дослідження увійшли 40 дорослих чоловіків і жінок віком від 25 до 78 років, з окружністю талії, яка створювала для них ризик розвитку діабету 2 типу, а саме:

  • понад 102 см для чоловіків;

  • понад 88 см у жінок.

Дослідники рандомізували учасників, які отримували капсули кафестолу по 6 мг або плацебо двічі на день під час сніданку та вечері протягом 12 тижнів.

Учасники могли пити необмежену кількість кави, відфільтрованої папером, і розчинної кави, які містять незначну кількість кафестолу. Однак вони обмежилися лише одним нефільтрованим кавовим напоєм — таким як френч-прес або еспресо — на день протягом дослідження.

Всупереч очікуванням, вчені виявили, що прийом 6 мг кафестолу двічі на день не покращує толерантність до глюкози чи чутливість до інсуліну. Однак у порівнянні з плацебо кафестол зменшив масу тіла, вісцеральний жир і певний печінковий фермент на 2%, 5% і 15% відповідно.

Зокрема, учасники, які приймали кафестол, втратили приблизно 880 грамів (г) ваги, тоді як ті, хто приймав плацебо, набрали 920 грамів. У тих, хто приймав кафестол, обсяг вісцерального жиру зменшився в середньому на 400 мілілітрів.

У дослідженні не було виявлено жодних шкідливих змін печінки чи нирок. Деякі люди відчували такі побічні ефекти, як гази, нудота, рідкий стілець і легкі головні болі. Обмеження дослідження не дозволяє отримати переконливі результати, але пропонує цінну інформацію для майбутніх досліджень.

Томас Холланд, лікар-науковець і доцент Інституту здорового старіння RUSH, який не брав участі в дослідженні, пояснив, що «кафестол може працювати, посилюючи метаболізм жиру, що призводить до втрати ваги та зменшення вісцерального жиру, а його вплив на ферменти печінки може вказувати на поліпшення її здоров’я, що має вирішальне значення для загальної метаболічної функції».

Аліса Сімпсон, зареєстрована дієтологиня, яка не брала участі в дослідженні, додала: «Хоча дослідження показує, що кафестол може допомогти зменшити жир, воно не підтримує ідею використання кави для запобігання діабету 2 типу у здорових людей».

Тим не менш, вона зазначила, що помірне споживання 2-3 чашок кави на день пов’язане з кардіометаболічними перевагами для здоров’я в попередніх дослідженнях, «тому прийняття цієї звички може бути частиною збалансованого способу життя».

«Для тих, хто прагне максимізувати користь кави для здоров’я, — сказав Холланд, — найкраще споживати органічну та нефільтровану каву (наприклад, френч-прес), оскільки вона зберігає більше біологічно активних сполук, таких як кафестол». 

Однак він порадив бути обережними тим, у кого є проблеми зі здоров’ям, особливо серцеві захворювання, такі як аритмія, оскільки кофеїн може погіршити симптоми. Крім того, він сказав, що люди з аутоімунними захворюваннями можуть бути більш чутливими до кофеїну, потенційно відчуваючи підвищену втому, проблеми з травленням (за умов подразненого кишечника) або стрес.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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