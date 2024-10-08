В Англії різко побільшало вейперів серед молодих некурців

Кількість дорослих в Англії, які почали курити електронні сигарети чи пристрої для нагрівання, хоча ніколи до цього не були регулярними курцями, досягла одного мільйона.

Такими є оцінки науковців, пише ВВС.

Це різке зростання порівняно з 2020 роком, оскільки одноразові вейпи доступні у продажі з 2021 року.

Зростання відбувається здебільшого за рахунок молоді – приблизно кожен сьомий 18-24-річний юнак чи дівчина, які ніколи не палили регулярно, зараз вейпери.

Експерти вважають, що, незважаючи на те, що деякі, можливо, отримали користь від того, що почали курити вейпи замість традиційних сигарет, ця тенденція може викликати занепокоєння.

Провідна дослідниця, докторка Сара Джексон з Університетського коледжу Лондона (UCL), сказала, що вплив на здоров’я унаслідок «суттєвого зростання» вейпінгу серед людей, які ніколи не палили регулярно, залежить від того, що б вони робили замість цього.

Мовляв, деякі курили б звичайні цигарки, якби вейп не був доступним варіантом. У цьому випадку вейпінг це менша шкода. Але для тих, не курив би більше звичайних цигарок, вейпінг протягом тривалого періоду становить більший ризик, ніж його відсутність.

Дослідники переглянули опитування близько 150 000 дорослих в Англії в період з 2016 по 2024 рік. Тоді опитуваних, які казали, що ніколи не були курцями (якщо й курили, то рік чи близько того) позначали як таких, що ніколи не були регулярними курцями, тобто тими, які щодня палять.

У період 2016-2020 років вейпили лише 0.5% з людей, які не були регулярними курцями. До квітня 2024 таких вейперів уже було 3.5%, більше пловини з них це молодь 18-24 років.

Дослідники кажуть, що за останні кілька років ці люди, які «ніколи не були регулярними курцями», і вейпили, зазвичай були молодшими, там було більше жінок, і ці люди більше вживали спиртні напої, ніж у минулому.

Дослідження, опубліковане в журналі Lancet Public Health і фінансоване благодійною організацією Cancer Research UK, також показало, що загальні показники вейпінгу серед дорослих стають нижчими. Тобто е-куріння молодшає.

Старший дослідник, професор Джеймі Браун з UCL, сказав, що ці висновки є нагадуванням про те, що потрібно мінімізувати вживання сигарет серед молоді, яка ніколи раніше не курила: «Розумним кроком було б запровадити суворіше регулювання зовнішнього вигляду, упаковки та маркетингу продукції».

Хейзел Чізман, виконавчий директор кампанії Action on Smoking and Health (Ash), що зосередження на зниженні привабливості вейпінгу буде найкращим способом обмежити його використання серед некурців.

В Україні громадські активісти теж звертають увагу на поширення вейпінгу серед молоді. 4 жовтня презентували ініціативу «Батьки за Україну без тютюну та нікотину» – обʼєднання батьків та небайдужих для консолідації зусиль для подолання епідемії вживання тютюну та нікотину серед дітей.

«В Україні щонайменше кожна пʼята дитина віком 13-15 років вже є залежною від нікотину. Що це, якщо не епідемія? Ці дані 2017 року, сьогодні ж ситуація може бути в рази гіршою, оскільки тютюнова індустрія агресивно просуває новітні вироби для куріння», – заявила Ольга Масна, співініціаторка ініціативи «Батьки за Україну без тютюну та нікотину».

У звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я про тенденції поширеності вживання тютюну йдеться про те, що у європейському регіоні 11% дітей віком 13-15 років вживають тютюн. Тоді як в Україні, за даними останнього опитування, 15% дітей того ж віку вживають тютюнові вироби, 47% пробували курити, 18% вживають електронні сигарети.

За даними Європейського опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин (ESPAD) 2019 року, 45% дівчат та 56% хлопців віком 15-16 років курили хоча б раз у житті.

Підстав для зниження такої статистики нема, адже серед молоді віком 18-29 років відбувається зростання епідемії вживання тютюну та нікотину, особливо, електронних сигарет та тютюнових виробів для нагрівання (ТВЕН): станом на 2023 рік 30% українців цього віку є щоденними курцями, з них 37% вживають ТВЕН, 36% — е-сигарети.

Водночас 63% дітей наражаються на рекламу тютюну та нікотину в місцях торгівлі, що за даними Американської академії педіатрії, на 64% сприяє початку куріння дітьми.

Комплексна заборона реклами, просування, стимулювання продажу будь-яких тютюнових та нікотинових виробів є одним із заходів MPOWER – комплексу політик, спрямованих на зменшення поширеності куріння, розроблених ВООЗ. Ряд із цих заходів вже впроваджені в Україні та показали свою ефективність: з 2005 по 2017 рік поширеність куріння серед дітей знизилася на 43%.