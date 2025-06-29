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Відсьогодні у Франції не можна курити на пляжах та у парках

Ці правила спрямовані на захист дітей від небезпеки пасивного куріння, яке, за даними влади, вбиває від 3000 до 5000 людей на рік у країні.

Відсьогодні у Франції не можна курити на пляжах та у парках
Фото: EPA/UPG

Сьогодні у Франції набули чинності нові правила, що забороняють куріння на пляжах, у парках та низці інших громадських місць, пише DW

Ці правила спрямовані на захист дітей від небезпеки пасивного куріння, яке, за даними влади, вбиває від 3000 до 5000 людей на рік у країні.

Правила, опубліковані в офіційному урядовому віснику в суботу, також забороняють куріння на автобусних зупинках та в радіусі 10 метрів від бібліотек, басейнів та шкіл ‒ усіх місць, які часто відвідують діти.

Однак заборона не поширюється на тераси барів та ресторанів, на відміну від нових правил, які незабаром будуть запроваджені в сусідній Іспанії. Електронні сигарети також не згадуються в правилах.

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Тому, хто порушить заборону, може загрожувати штраф від 135 до 700 євро, хоча буде початковий пільговий період.

“Тютюн має зникнути з місць, де є діти. Парк, пляж, школа ‒ це місця для гри, навчання та дихання. Не для куріння”, ‒ сказала міністерка охорони здоров’я та у справах сім’ї Катрін Вотрен.

Вона сказала, що нові правила є ще одним кроком “до покоління, вільного від тютюну”, до якого Франція прагне з 2032 року.
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