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У Європі перша велика хвиля спеки цього року підніме температуру до 42°C

У Португалії в неділю дві третини країни будуть у стані підвищеної готовності. 

У Європі перша велика хвиля спеки цього року підніме температуру до 42°C
спека в Італії
Фото: EPA/UPG

Першу в 2025 році масштабну хвилю спеки фіксуватимуть у Європі — температура сягне 42 °C. Попередження про надзвичайну спеку оприлюднили влада Іспанії, Португалії, Греції та Франції, передає The Guardian.

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Державна метеослужба Іспанії Aemet повідомила, що в окремих південних регіонах країни температура може сягнути до 42°C. «Очікуються дуже високі та стійкі температури вдень і вночі, що може бути небезпечним для незахищених і вразливих людей», — заявили в Aemet.

Іспанське Міністерство охорони здоров’я закликало уникати перебування на сонці, пити багато рідини і бути особливо уважними до літніх людей, вагітних і хворих із хронічними недугами.

У Португалії в неділю дві третини країни будуть у стані підвищеної готовності. У Лісабоні прогнозують до +42 °C. У Марселі температура наближається до 40 °C — мерія розпорядилася зробити доступ до громадських басейнів безкоштовним.

В Італії — спека до +39 °C. У Сицилії та Лігурії обмежили роботу на відкритому повітрі у найспекотніші години. Профспілки закликають поширити обмеження на всю країну.

У Греції поблизу Афін через спеку й пожежу евакуювали жителів і перекрили прибережну трасу поблизу мису Суніон, де розташований храм Посейдона.

Згідно з даними Copernicus, хвиля спеки стала черговим епізодом на тлі кліматичної кризи. Минулого року Європа пережила найспекотніший березень в історії, а у світі фіксують дедалі частіші й інтенсивніші погодні аномалії.
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