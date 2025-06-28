Естонія та Литва вийшли з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Вони офіційно повідомили про це ООН.

Естонія та Литва офіційно повідомили ООН про денонсацію Оттавської конвенції, яка забороняє використання, накопичення і передачу протипіхотних мін, передає «Європейська правда».

У МЗС Естонії заявили, що відповідні документи передали до ООН 27 червня. Міністр закордонних справ Маргус Цахкна пояснив, що рішення ухвалили з огляду на погіршення безпекової ситуації у регіоні через російську агресію проти України і що воно ґрунтується на національних інтересах безпеки.

Водночас Естонія підтвердила, що залишатиметься відданою дотриманню норм міжнародного гуманітарного права, захисту цивільного населення та підтримці гуманітарного розмінування.

У МЗС Литви також поінформували, що передали до ООН повідомлення про вихід із конвенції. У заяві зовнішньополітичного відомства ідеться, що денонсація документа посилить обороноздатність країни та «надсилає чіткий сигнал про готовність захищати територію Литви та НАТО всіма можливими засобами».

Литва окремо поінформувала про своє рішення всі держави, які є сторонами Оттавської конвенції.

Відповідно до її положень, вихід з конвенції набирає чинності через шість місяців після офіційного повідомлення в ООН.