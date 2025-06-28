Reuters: зі США можуть депортувати більше півмільйона мігрантів з Гаїті

У міністерстві США заявили, що умови на Гаїті тепер дозволять громадянам повернутися.

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем планує скасувати захист від депортації для понад 500 тисяч гаїтян.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, Крісті Ноем припинить дію тимчасового захисту від депортації (Temporary Protected Status, TPS) для приблизно 521 тисячі гаїтян з 2 вересня 2025 року. Раніше цього року вона вже скоротила термін дії програми.

У лютому Ноем внесла ініціативу про припинення дії TPS для приблизно 350 000 венесуельців, а також тисяч громадян Афганістану та Камеруну.

У міністерстві США заявили, що умови на Гаїті тепер дозволять громадянам повернутися.

"Ситуація на Гаїті покращилася настільки, що громадяни Гаїті можуть безпечно повернутися додому", – сказав речник.

Прихильники збереження захисту від депортації стверджують, що умови на Гаїті виправдовують продовження допомоги. Вибори в країні не проводилися з 2016 року, а столиця Порт-о-Пренс майже повністю контролюється озброєними бандами.