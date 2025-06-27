Норвегія приєдналася до 17 пакета санкцій проти РФ

Уряд Норвегії запровадив заходи у рамках 17-го пакета санкцій Європейського Союзу проти РФ.

Про це йдеться на сайті норвезького уряду.

"17-й пакет ще більше впливає на російську економіку та військовий потенціал, зокрема, через подвоєння кількості суден у списку тіньового флоту. Це важливий внесок у загальноєвропейські зусилля проти незаконної агресії Росії", — заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Санкції Норвегії стосуються 189 суден із "тіньового флоту", які Росія використовує для торгівлі нафтою, а також 17 фізичних та 58 юридичних осіб, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Також обмеження ввели проти кількох російських компаній та громадян, які постачають армії РФ безпілотники, зброю, боєприпаси, військову техніку, важливі деталі або допомагають з логістикою.

31 юридичну особу включили до додатку з експортного контролю, на який поширюються суворіші обмеження. Там ньому вказані організації повʼязані з російським ВПК або ті, що мають зв'язки з сектором оборони та безпеки РФ чи підтримують його.

Також Норвегія розширила перелік заборонених до експорту товарів і технологій.