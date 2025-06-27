Бельгія видала рекомендації щодо подорожей до Угорщини напередодні прайду

У МЗС попередили, що участь у демонстрації, не дозволеній угорською владою, є відповідальністю кожного окремого учасника.

Міністерство закордонних справ Бельгії опублікувало рекомендації для своїх громадян щодо подорожей до Угорщини напередодні прайду у Будапешті.

"Нагадуємо, що участь у демонстрації, не дозволеній угорською владою, є відповідальністю кожного окремого учасника, – йдеться у заяві міністерства закордонних справ.

Також там порадили всім учасникам "проявляти необхідну пильність" та слідкувати за ситуацією через ЗМІ та соцмережі. Учасникам рекомендують триматися на відстані від можливих контрдемонстрацій, а у разі порушення порядку дотримуватися вказівок місцевої поліції.