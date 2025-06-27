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Бельгія видала рекомендації щодо подорожей до Угорщини напередодні прайду

У МЗС попередили, що участь у демонстрації, не дозволеній угорською владою, є відповідальністю кожного окремого учасника.

Бельгія видала рекомендації щодо подорожей до Угорщини напередодні прайду
Ілюстративне фотто
Фото: Pixabay

Міністерство закордонних справ Бельгії опублікувало рекомендації для своїх громадян щодо подорожей до Угорщини напередодні прайду у Будапешті. 

"Нагадуємо, що участь у демонстрації, не дозволеній угорською владою, є відповідальністю кожного окремого учасника, – йдеться у заяві міністерства закордонних справ. 

Також там порадили всім учасникам "проявляти необхідну пильність" та слідкувати за ситуацією через ЗМІ та соцмережі. Учасникам рекомендують триматися на відстані від можливих контрдемонстрацій, а у разі порушення порядку дотримуватися вказівок місцевої поліції.

  • Нещодавно близько 70 європолітиків заявили, що відвідають прайд у Будапешті, щоб протестувати проти політики угорського прем'єра Віктора Орбана, який намагався заборонити цей захід. 
  • На початку червня Верховний суд Угорщини скасував заборону поліції на проведення ЛГБТ-зібрання в Будапешті.
  • Перед цим 20 держав-членів Євросоюзу, включно з Францією та Німеччиною, вимагали від Угорщини скасувати своє анти-ЛГБТ-законодавство, яке ставить право дитини на “належний фізичний, психічний та моральний розвиток” вище за всі інші права, крім права на життя. Вони закликали виконавчу владу блоку вжити заходів, якщо Угорщина відмовиться виконати вимоги.
  • У квітні угорський парламент ухвалив спрямовані проти ЛГБТ-спільноти зміни до Конституції.
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