Орбан похвалився, що Угорщина спинила вступ України до ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що «понад два мільйони голосів у рамках Voks2025 зупинили вступ України до ЄС».

Таку заяву прем’єр зробив в етері Kossuth Radio, передає Telex.

Орбан нагадав, що колишні радянські країни спочатку вступали до НАТО, щоб отримати безпекові гарантії, і лише потім до ЄС. Але у випадку з Україною «вступ до НАТО означав би негайну війну».

Прокоментував Орбан і саміт НАТО: «Приїхали американці, нові, й сказали — забудьте про вступ України до НАТО. Ми говорили те саме, просто в іншому тоні. Наша позиція в НАТО стала більшістю. З ЄС складніше».

Прем’єр також порівняв Брюссель із Москвою: «Колись з Москви надсилали вказівки в Будапешт. Те саме тепер роблять Урсула фон дер Ляєн і пан Вебер. Вони віддають накази».

Орбан переконаний, що ставлення до українського членства в ЄС зміниться, і що «німці, потім австрійці, чехи, врешті французи, які зазвичай легше кажуть «ні» на розширення, теж змінять думку. З цього нічого не буде».