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Орбан похвалився, що Угорщина спинила вступ України до ЄС

На думку глави угорського уряду, членство нашої держави у Євросоюзі «загрожує війною».

Орбан похвалився, що Угорщина спинила вступ України до ЄС
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що «понад два мільйони голосів у рамках Voks2025 зупинили вступ України до ЄС».

Таку заяву прем’єр зробив в етері Kossuth Radio, передає Telex.

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Орбан нагадав, що колишні радянські країни спочатку вступали до НАТО, щоб отримати безпекові гарантії, і лише потім до ЄС. Але у випадку з Україною «вступ до НАТО означав би негайну війну».

Прокоментував Орбан і саміт НАТО: «Приїхали американці, нові, й сказали — забудьте про вступ України до НАТО. Ми говорили те саме, просто в іншому тоні. Наша позиція в НАТО стала більшістю. З ЄС складніше».

Прем’єр також порівняв Брюссель із Москвою: «Колись з Москви надсилали вказівки в Будапешт. Те саме тепер роблять Урсула фон дер Ляєн і пан Вебер. Вони віддають накази».

Орбан переконаний, що ставлення до українського членства в ЄС зміниться, і що «німці, потім австрійці, чехи, врешті французи, які зазвичай легше кажуть «ні» на розширення, теж змінять думку. З цього нічого не буде».

  • В Угорщині провели референдум про вступ нашої держави до ЄС. Уряд Орбана каже, що проти висловилися нібито 95% опитаних.
  • Журналісти заявили, що то був не референдум, а опитування громадської думки.
  • Тим часом саміт Євросоюзу у Брюсселі напередодні не дійшов згоди щодо подальшого зближення з Україною через позицію Угорщини.
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