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Індія заблокувала доступ ООН до розслідування падіння літака Dreamliner

Міжнародні експерти мають зауваження до темпів визначення причини катастрофи.

Індія заблокувала доступ ООН до розслідування падіння літака Dreamliner
Місце катастрофи літака Dreamliner
Фото: EPA/UPG

Влада Індії не дала дозволу спеціалісту Міжнарожної організації цивільної авіації ICAO при ООН приєднатися до розслідування причин падіння літака Boeing 787 Dreamliner в Ахмедабаді, яке забрало життя майже 300 людей.

Як пише Reuters, зазвичай ICAO бере участь у з'ясуванні причин авіаційних інцидентів лише за запрошенням зацікавлених сторін - так було у випадку зі збиттям росіянами рейсу MH-17 над Донбасом у 2014 році та після катастрофи літака авіакомпанії МАУ в Ірані у 2020-ому.

Проте цього разу в ООН самі запропонували свою допомогу у розслідуванні першої в історії аварії моделі Dreamliner - але натомість отримали відмову.

Авіаційні експерти вважають, що Індія проводить слідчі дії надто повільно та непублічно. Місце розшифровки "чорних скриньок" визначалося із затримкою, хоча міжнародні стандарти вимагають зробити це негайно для гарантування безпеки усіх інших літаків цієї моделі. За увесь час після катастрофи влада організувала лише одну пресконференцію, не приймаючи питань від ЗМІ. 
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