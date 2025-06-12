Кількість загиблих внаслідок авіакатастрофи у Індії перевищила 290 осіб

Серед загиблих - студенти, які перебували в будівлі, в яку врізався літак.

Рейс Air India, що прямував з Ахмедабада до Лондона, зазнав аварії поблизу аеропорту в районі Мегані.

Понад 290 людей загинули, коли літак Air India, що прямував до Лондона з 242 людьми на борту, розбився через кілька хвилин після зльоту із міста Ахмедабад.

Про це повідомляє Reuters.

“Приблизно 294 людини загинули. Серед них кілька студентів, коли літак впав на будівлю, де вони перебували”, – повідомила Відхі Чаудхарі, високопоставлений офіцер поліції.

Відомо, що вижив принаймні один пасажир, він розповів індійським ЗМІ, що почув гучний шум невдовзі після зльоту.

Серед загиблих був Віджай Рупані, колишній головний міністр штату Гуджарат, головним містом якого є Ахмедабад.

Компанія Boeing, виробник літака, що розбився, заявила, що зв’язується з Air India та працює над збором додаткової інформації. В свою чергу виробник авіаційних двигунів GE Aerospace заявив, що створить команду для поїздки до Індії та аналізу даних кабіни пілотів.

Національна рада з безпеки на транспорті США заявила, що очолить команду американських слідчих, які поїдуть до Індії, щоб допомогти в розслідуванні.

Великобританія співпрацює з індійською владою, щоб встановити факти катастрофи та надати підтримку причетним.