Угорщина і Словаччина відкидають пропозицію Єврокомісії відмовитися від енергоносіїв із Росії

«Ми не готові замінювати наші наявні джерела енергії на дорожчі та ненадійні, ні заради Брюсселя, ні заради Києва!», - наголосив глава угорського МЗС.

Угорщина і Словаччина мають намір відмовитися від пропозиції Єврокомісії не купувати енергоносії у Росії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

«У понеділок у Люксембурзі відбудеться велика битва, адже на порядок денний Ради міністрів енергетики потрапить пропозиція фон дер Ляєн і Зеленського, якою нас хочуть змусити більше не купувати природний газ, нафту та ядерне паливо з Росії. Брюссель хоче підтримати Україну...», - написав угорський міністр.

Він додав, що домовився зі своїм словацьким колегою про те, що обидві їхні держави не можуть «прийняти таке грубе порушення нашого суверенітету».

«Ми не готові замінювати наші наявні джерела енергії на дорожчі та ненадійні, ні заради Брюсселя, ні заради Києва!», - наголосив Сіярто.