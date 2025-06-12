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Чорногорія приєднається до програми навчання українських військових

Це рішення надійшло до парламенту дев'ять місяців тому і очікувало на прийняття

Чорногорія приєднається до програми навчання українських військових

Парламент Чорногорії ухвалив рішення про направлення військовослужбовців до Місії військової допомоги Європейського Союзу Україні. 

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Це рішення надійшло до парламентської процедури дев'ять місяців тому і очікувало на прийняття. Опозиція звинуватила спікера парламенту Андрію Мандича, який є противником НАТО та прихильником президента Росії Володимира Путіна, у перешкоджанні його прийняттю. Його партія, яка входить до правлячої коаліції, виступає проти членства в Альянсі та санкцій, які Чорногорія запровадила проти Росії за її агресію проти України", - йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Драган Крапович наголосив що "немає жодного питання" про розгортання чорногорських солдатів у цій місії на території України.

"Я хочу, щоб це було кришталево ясно. Я б ніколи не підтримав щось подібне. Вся діяльність цієї місії здійснюється на території ЄС, у Польщі та Німеччині", – сказав міністр.

Місія ЄС – одна з двох місій після російського вторгнення в лютому 2022 року, в яких має брати участь Чорногорія. Іншу місію організовує НАТО – рішення про вступ Чорногорії до неї було прийнято 7 лютого.
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