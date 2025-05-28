Макрон пояснив скандальний "ляпас" від дружини "звичними веселощами"
Макрон пояснив скандальний "ляпас" від дружини "звичними веселощами"
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
На Кіровоградщині за сприяння Сирського затримали російського “крота” у військовій частині
На Кіровоградщині за сприяння Сирського затримали російського “крота” у військовій частині
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Боксер Ломаченко зустрівся з митрополитом УПЦ МП, якому СБУ оголосила підозру
Боксер Ломаченко зустрівся з митрополитом УПЦ МП, якому СБУ оголосила підозру
ППО “Вугледара” вразила 5-тисячний багатофункціональний висотний російський дрон
ППО “Вугледара” вразила 5-тисячний багатофункціональний висотний російський дрон
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
NYT: Рютте нервує через Трампа та Зеленського на саміті НАТО
NYT: Рютте нервує через Трампа та Зеленського на саміті НАТО
Подача документів онлайн за 72 години до вильоту і депортація на десятки років. Що чекає на українців, які їдуть на ТОТ
Подача документів онлайн за 72 години до вильоту і депортація на десятки років. Що чекає на українців, які їдуть на ТОТ
ГоловнаСвіт

Каллас: військова місія ЄС може стати вагомим внеском у гарантії безпеки для України

EUMAM буде важливим внеском ЄС у безпекові гарантії для України. 

Каллас: військова місія ЄС може стати вагомим внеском у гарантії безпеки для України
Фото: EPA/UPG

Допоміжна військова місія ЄС (EUMAM Ukraine) може стати вагомим внеском Євросоюзу у гарантії безпеки для України після потенційних домовленостей про припинення вогню.

Про це під час церемонії передання повноважень керівника Воєнного комітету ЄС від австрійського генерала Роберта Бригера до генерал-лейтенанта армії Ірландії Шона Кленсі  у Брюсселі сказала висока представниця ЄС Кая Каллас, пише  Укрінформ.

"Генерал Кленсі приймає цей пост у дуже відповідальний момент, коли триває обговорення гарантій безпеки для України у випадку припинення вогню. Ми ще не там, але маємо проводити таке обговорення вже сьогодні, щоб бути готовими, коли прийде час. EUMAM буде важливим внеском ЄС у безпекові гарантії для України. Місія зможе тренувати українські війська в Україні, покращувати довгострокову якість та професіоналізм української армії. Кращою гарантією безпеки для України є сильна українська армія", — зазначає Каллас.

Глава євродипломатії подякувала генералу Роберту Бригеру за багаторічну службу та окремо за розгортання EUMAM Ukraine. Завдяки цим зусиллям ЄС та його країни-члени змогли надати професійну підготовку для 75 тисяч українських військовослужбовців.

"Завдяки вам EUMAM Ukraine робить саме те, що повинна робити", — зазначила висока представниця ЄС, звертаючись до австрійського воєначальника.

  • Раніше повідомлялося, що ЄС розглядає можливість відправлення військових радників в Україну для організації навчання українських військових. 
﻿
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies