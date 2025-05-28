Каллас: військова місія ЄС може стати вагомим внеском у гарантії безпеки для України

Допоміжна військова місія ЄС (EUMAM Ukraine) може стати вагомим внеском Євросоюзу у гарантії безпеки для України після потенційних домовленостей про припинення вогню.

Про це під час церемонії передання повноважень керівника Воєнного комітету ЄС від австрійського генерала Роберта Бригера до генерал-лейтенанта армії Ірландії Шона Кленсі у Брюсселі сказала висока представниця ЄС Кая Каллас, пише Укрінформ.

"Генерал Кленсі приймає цей пост у дуже відповідальний момент, коли триває обговорення гарантій безпеки для України у випадку припинення вогню. Ми ще не там, але маємо проводити таке обговорення вже сьогодні, щоб бути готовими, коли прийде час. EUMAM буде важливим внеском ЄС у безпекові гарантії для України. Місія зможе тренувати українські війська в Україні, покращувати довгострокову якість та професіоналізм української армії. Кращою гарантією безпеки для України є сильна українська армія", — зазначає Каллас.

Глава євродипломатії подякувала генералу Роберту Бригеру за багаторічну службу та окремо за розгортання EUMAM Ukraine. Завдяки цим зусиллям ЄС та його країни-члени змогли надати професійну підготовку для 75 тисяч українських військовослужбовців.

"Завдяки вам EUMAM Ukraine робить саме те, що повинна робити", — зазначила висока представниця ЄС, звертаючись до австрійського воєначальника.