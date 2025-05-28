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Мерц: Німеччина фінансуватиме роботу терміналів Starlink в Україні

Берлін і Київ підпишуть документ про наміри закуповувати українські далекобійні системи.

Мерц: Німеччина фінансуватиме роботу терміналів Starlink в Україні

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час спільної із Володимиром Зеленським пресконференції заявив, що німецький уряд "суттєво" фінансуватиме роботу інтернет-терміналів Starlink в Україні, пише "Суспільне".

Міністерство оборони Німеччини у квітні заявляло, що має намір розробити власну систему супутників, яка стане аналогом Starlink Ілона Маска. До 2029 року планується запустити як мінімум одне супутникове угруповання – мережу з кількох сотень супутників, які разом виконують певне завдання.

Також Берлін і Київ підпишуть документ про наміри закуповувати українські далекобійні системи. Спільне виробництво далекобійної зброї може відбуватись і в Україні, і в Німеччині.

Мерц наголосив, що Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних систем озброєння і не буде жодних обмежень щодо дальності їх застосування.

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