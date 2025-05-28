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Парламентарі звернулися до уряду Канади із закликом до повної конфіскації російських активів

Листа до прем’єр-міністра Марка Карні підписали понад 30 нардепів.

Парламентарі звернулися до уряду Канади із закликом до повної конфіскації російських активів
Фото: Facebook

Українські народні депутати з різних фракцій звернулися до уряду Канади із закликом розпочати повномасштабну конфіскацію заморожених російських державних та олігархічних активів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це не лише забезпечить відчутну підтримку для відновлення, але й підтвердить принцип, що агресор має заплатити за завдані ним збитки", – йдеться у листі до прем’єр-міністра Канади Марка Карні, який підтримали понад 30 парламентарів.

Автори наголошують, що Канада, яка цього року головує у "Великій сімці", не тільки застосовує постійний економічний тиск на Росію, але й стала першою країною, яка ще у 2022 році конфіскувала активи російських олігархів.

"Цей сміливий крок створив життєво важливий прецедент і відображає зобов’язання Канади забезпечити притягнення до відповідальності тих, хто сприяв агресії Росії та отримував від неї прибутки", – зазначається у листі.

Депутати зазначили, що прямі інфраструктурні збитки України від російської агресії, за оцінками Київської школи економіки, станом на листопад 2024 року становили майже $170 млрд – на $12,6 млрд більше, ніж на початку року, що підкреслює масштаб руйнувань і нагальну потребу у довгостроковому відновленні та гуманітарній допомозі.

  • Канада ще в 2022 році першою з країн G7 ухвалила законодавство для конфіскації підсанкційних активів. На початку 2025 року федеральна поліція Канади повідомляла, що  в країні з 24 лютого 2022 року було заморожено російських активів на 140,1 млн канадських доларів та припинено фінансових транзакцій на 317,4 млн доларів відповідно. 
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