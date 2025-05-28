Парламентарі звернулися до уряду Канади із закликом до повної конфіскації російських активів

Українські народні депутати з різних фракцій звернулися до уряду Канади із закликом розпочати повномасштабну конфіскацію заморожених російських державних та олігархічних активів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це не лише забезпечить відчутну підтримку для відновлення, але й підтвердить принцип, що агресор має заплатити за завдані ним збитки", – йдеться у листі до прем’єр-міністра Канади Марка Карні, який підтримали понад 30 парламентарів.

Автори наголошують, що Канада, яка цього року головує у "Великій сімці", не тільки застосовує постійний економічний тиск на Росію, але й стала першою країною, яка ще у 2022 році конфіскувала активи російських олігархів.

"Цей сміливий крок створив життєво важливий прецедент і відображає зобов’язання Канади забезпечити притягнення до відповідальності тих, хто сприяв агресії Росії та отримував від неї прибутки", – зазначається у листі.

Депутати зазначили, що прямі інфраструктурні збитки України від російської агресії, за оцінками Київської школи економіки, станом на листопад 2024 року становили майже $170 млрд – на $12,6 млрд більше, ніж на початку року, що підкреслює масштаб руйнувань і нагальну потребу у довгостроковому відновленні та гуманітарній допомозі.