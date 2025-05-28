У Франції Національна асамблея підтримала закон про легалізацію асистованого суїциду

Законопроєкт підтримали більшість лівих та центристів, в той час як праві та ультраправі виступили проти.

Нижня палата парламенту Франції, Національна асамблея, підтримала в першому читанні законопроєкт про легалізацію асистованого суїциду.

Про це повідомляє Le Monde.

Законопроєкт, запропонований депутатом Олів'є Фалорні, підтримали 305 депутатів. Проти проголосували 199 депутатів.

Ініціативу підтримали більшість лівих та центристів, в той час як праві та ультраправі виступили проти.

У законопроєкті, який підтримала Національна асамблея, право на асистований суїцид матимуть громадяни Франції віком від 18 років, невиліковну хворобу в яких підтвердила колегія лікарів.

Також депутати одностайно схвалили законопроєкт про паліативну та підтримуючу допомогу, який підтримали 560 голосів.

Тепер законопроєкти повинен розглянути Сенат, і після цього вони, якщо в Сенаті внесуть правки, повернуться на друге та третє читання в Національну асамблею.