У Франції Національна асамблея підтримала закон про легалізацію асистованого суїциду

Нижня палата парламенту Франції, Національна асамблея, підтримала в першому читанні законопроєкт про легалізацію асистованого суїциду.
Про це повідомляє Le Monde.
Законопроєкт, запропонований депутатом Олів'є Фалорні, підтримали 305 депутатів. Проти проголосували 199 депутатів.
Ініціативу підтримали більшість лівих та центристів, в той час як праві та ультраправі виступили проти.
У законопроєкті, який підтримала Національна асамблея, право на асистований суїцид матимуть громадяни Франції віком від 18 років, невиліковну хворобу в яких підтвердила колегія лікарів.
Також депутати одностайно схвалили законопроєкт про паліативну та підтримуючу допомогу, який підтримали 560 голосів.
Тепер законопроєкти повинен розглянути Сенат, і після цього вони, якщо в Сенаті внесуть правки, повернуться на друге та третє читання в Національну асамблею.
- За даними опитування, яке проводили у 2023 році, більшість громадян Франції підтримують легалізацію варіантів кінця життя, а опитування громадської думки показують зростання схвалення цього протягом останніх 20 років.
- Минулого року цей законопроєкт вже починали обговорювати у парламенті, але припинили після того, як президент Еммануель Макрон розпустив Національні збори, що втягнуло Францію в багатомісячну політичну кризу.
- Остаточне голосування щодо цього заходу може зайняти місяці через тривалий та складний законодавчоий процес у Франції. Раніше цього місяця Макрон припустив, що якщо обговорення в парламенті затягнуться, то можна буде ініціювати референдум.
- Активісти, які підтримують ці зміни, розкритикували складність і тривалість парламентського процесу. А французькі релігійні лідери цього місяця опублікували спільну заяву, в якій засудили законопроєкт.
- Дебати у Франції відбуваються на тлі аналогічних обговорень у Великій Британії.
- Медична допомога в самогубстві полягає в тому, що пацієнти добровільно вживають смертельний напій або ліки, призначені лікарем тим, хто відповідає певним критеріям. Евтаназія полягає в тому, що лікарі або інші медичні працівники роблять пацієнтам, які відповідають певним критеріям, смертельну ін'єкцію на їхнє власне прохання.
- Асистоване самогубство дозволено у Швейцарії та кількох штатах США. Евтаназія наразі легальна в Нідерландах, Іспанії, Португалії, Канаді, Австралії, Колумбії, Бельгії та Люксембурзі за певних умов.