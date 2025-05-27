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Макрон пояснив скандальний "ляпас" від дружини "звичними веселощами"

Французькому лідеру не щастить опинятися у незручних ситуаціях.

Макрон пояснив скандальний "ляпас" від дружини "звичними веселощами"
Момент з нібито "ляпасом" Макрону
Фото: PBS

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував відеозапис з аеропорту Ханоя, на якому видно, як перед виходом з літака політик отримав щось схоже на ляпас від своєї дружини Бріджит.

Як пише The Guardian, Макрон назвав цей епізод "грайливим жестом" та пояснив, що він та його дружина полюбляють "веселитися та жартувати одне з одного". 

Президент відзначив, що останнім часом забагато відео з ним "неправильно тлумачать", пригадавши звинувачення щодо вживання наркотиків з боку російських пропагандистів через серветку в потязі до Києва, а також дивну поведінку турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана, який схопив візаві за палець та довго не відпускав. 

"У мене не було домашньої сварки з дружиною - це просто неправда", - наголосив Макрон. 

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