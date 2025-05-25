Вдруге за два дні на півдні Франції стався масштабний блекаут, підозрюють саботаж

На підстанції у Ніцці спалахнула пожежа.

Друге за два дні відключення електроенергії сталося у регіоні Французької Рив'єри. На підстанції у Ніцці спалахнула пожежа. Влада підозрює саботаж.

Про це пише ВВС.

Пожежа спалахнула у ніч на неділю близько 02:00 години за місцевим часом через день після того, як у сусідніх Каннах сталося масове відключення електроенергії через імовірний саботаж.

Без електроенергії залишилися щонайменше 45 тисяч будинків.

Правоохоронці Ніцци повідомили, що були виявили сліди шин поблизу підстанції, а двері були зламані.

Унаслідок відключення постраждали аеропорт Ніцци, трамвайна мережа та сусідні міста Сен-Лоран-дю-Вар і Кань-сюр-Мер.

Мер Ніцци Крістіан Естрозі засудив "зловмисні дії", а заступник мера міста Гаель Нофрі заявив, що пожежа на підстанції, "ймовірно, має кримінальне походження".

Наразі зв'язок між цими інцидентом у Каннах та НІцці не встановили. Однак влада посилить безпекові заходи навколо електростанцій Ніцци. Розпочато розслідування.