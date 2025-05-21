​Франція відновила постачання авіаційного пального для винищувачів Сил оборони

Чергова партія, що оцінюється у 85 мільйонів гривень, днями вже перетнула кордон.

Франція відновила постачання авіаційного гасу для винищувачів Сил оборони України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що фахівці опрацювали необхідний перелік документів, підтвердили отримання попередніх обсягів авіаційного пального та актуальну потребу для забезпечення парку винищувачів у складі підрозділів Сил оборони.

"Завдяки цим заходам Франція відновила постачання авіаційного пального високої якості, обсягів якого вистачить на тривалий час забезпечення українських винищувачів. Чергова партія, що оцінюється у 85 мільйонів гривень, днями вже перетнула кордон" - йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що частину логістичних витрат та інші організаційні питання взяли на себе польські партнери.