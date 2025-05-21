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Колишнього прем'єр-міністра ДР Конго засудили до десяти років примусових робіт за корупцію

Конституційний суд визнав Матату Поньйо винним у розкраданні близько 245 мільйонів доларів державних коштів разом із колишнім головою центрального банку країни.

Колишнього прем'єр-міністра Демократичної Республіки Конго Матату Поньйо засудили до десяти років примусових робіт за корупцію, пише BBC.

Конституційний суд визнав чоловіка винним у розкраданні близько 245 мільйонів доларів державних коштів разом із Деогратіасом Мутомбо, колишнім головою центрального банку ДР Конго.

Адвокат Матату заявив агентству Reuters, що рішення є несправедливим та політично мотивованим. Частина коштів була взята з великого сільськогосподарського проєкту, спрямованого на боротьбу з хронічною нестачею продовольства в країні. 

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Матату обіймав посаду прем'єр-міністра ДР Конго з 2012 по 2016 рік, а зараз очолює партію “Лідерство та управління заради розвитку” (LGD). До свого прем'єрства він був міністром фінансів і на той час отримував похвалу від Міжнародного валютного фонду за стабілізацію економіки країни.

Деогратіас Мутомбо, колишній керівник центрального банку, також був засуджений до п'яти років примусових робіт у тій самій справі.

За даними Державного департаменту США, примусова праця є законною в ДР Конго, якщо вона передбачена судом для кримінального покарання. Обом чоловікам заборонено перебувати на державній службі протягом п'яти років з моменту закінчення терміну примусових робіт.

Матату, який агітував проти президента ДР Конго Фелікса Чісекеді на виборах 2023 року, перш ніж відмовитися від участі в перегонах, заперечував звинувачення. Справа розтягнулася майже на чотири роки з моменту, коли Генеральна інспекція фінансів країни повідомила про крадіжку з агропромислового парку Буканга-Лонзо у 2020 році. 

Парк був однією з найбільших сільськогосподарських інвестицій Африки, а Група Африканського банку розвитку планувала створити 22 000 робочих місць. 28 мільйонам мешканців країни зараз стикаються з гострою продовольчою нестачею в ДР Конго, яка страждає від конфлікту вже понад 30 років, починаючи з геноциду в Руанді 1994 року.
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