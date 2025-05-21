Британські консерватори на роздоріжжі

Після місцевих виборів 1 травня, де історичну перемогу святкувала права партія Reform UK Найджела Фараджа, перед консерваторами Великобританії постав складний вибір. Торі, які понад століття почергово з лейбористами перебували біля керма влади, нині перед реальною загрозою опинитися на маргінесі політичного життя. Хоч ще рік тому ніхто не міг уявити, що Консервативній партії Великобританії доведеться боротися не за владу, а за виживання в умовах жорсткої політичної конкуренції.

Фото: EPA/UPG Національна конференція партії Reform UK у Бірмінгемі, Великобританія, 20 вересня 2024 р.

Коли в липні 2024 року Консервативна партія з тріском програла вибори до Палати громад і здобула лише 121 мандат, це було неприємно й боляче. Але загалом торі не впадали у відчай. З історичного досвіду вони знали: через кілька років з’являться шанси повернутися до влади. Перемога лейбористів була зумовлена не стільки тотальною підтримкою їхньої програми, скільки емоційною втомою і розчаруванням виборців від 14-річного перебування консерваторів на чолі уряду. Перед країною постало чимало викликів — від неконтрольованої міграції та її наслідків до економічних проблем, падіння якості державних послуг і злочинності. Торі мали всі підстави прогнозувати: Лейбористська партія дуже скоро стикнеться зі складною реальністю, що відобразиться на її рейтингу.

Розрахунки консерваторів збулися. Але тільки наполовину. Лейбористська партія дійсно дуже швидко почала втрачати суспільну підтримку. Причому темпами, які здивували навіть її політичних опонентів. Але мрії консерваторів про швидке повернення довіри виборців не справдилися. Завадила цьому партія Фараджа.

На парламентських виборах 4 липня 2024 року права Reform UK отримала 14 % підтримки. Але здобула лише п’ять місць у британському парламенті через мажоритарну систему виборів. Більшість політичних гравців Сполученого Королівства вважали, що популярність Найджела Фараджа короткострокова. І не сприймали всерйоз його слів про наміри стати прем'єр-міністром Його Величності й витіснити консерваторів на задвірки політики. Проте час минав, рейтинги консерваторів стагнували, а популярність партії Фараджа поступово росла.

Фото: EPA/UPG Лідер Reform UK Найджел Фараж виступає перед делегатами під час конференції Reform UK у Лестері, Великобританія, 3 січня 2025 р.

На початку 2025 року соціологи вперше зафіксували, що Reform UK вийшла на перше місце в опитуваннях виборців, випередивши лейбористів і консерваторів. Навесні популярність правих усе зростала. В останніх дослідженнях рейтинг політичних соратників Найджела Фараджа наблизився до позначки 30 %. Паралельно впала підтримка Консервативної партії — до менш ніж 20 %.

На місцевих виборах 1 травня партія Reform UK здобула 678 місць і взяла під контроль низку місцевих органів влади. Також їй вдалося завоювати додаткове місце на довиборах у Палату громад і перемогти на виборах мера у Великому Лінкольнширі з населенням 1 мільйон осіб. Лейбористська партія, що перебуває при владі, та опозиційна Консервативна партія зазнали історичних поразок, здобувши відповідно тільки 98 і 317 мандатів. На друге місце вийшли ліберальні демократи, які отримали 370 місць.

Соціологи змоделювали результати потенційних парламентських виборів, і вони свідчать: якби вибори до Палати громад відбувалися зараз, Reform UK здобула б понад 300 мандатів і повністю перевернула б британську політичну систему. Фактор мажоритарки, звісно, здатен створити чимало сюрпризів і вплинути на кінцевий результат. Але сценарій, за яким партія Фараджа може потіснити торі з правого флангу англійської політики, вже не є абсолютно фантастичним. Тим більше, що на місцевих виборах значна частина колишніх прихильників консерваторів (хоча не лише вона) вирішила підтримати Reform UK. Зараз ми спостерігаємо боротьбу за душу правої частини британського суспільства. І в цій боротьбі консерватори поки що зазнають поразки, хоча ще зовсім недавно були беззаперечними фаворитами.

Фото: EPA/UPG Колишня членкиня парламенту від Консерваторів Андреа Дженкінс (ліворуч), яка приєдналася до Партії реформ Великобританії, разом із лідером партії Найджелом Фараджем під час прес-конференції партії в Лондоні, 28 листопада 2024 р.

Консервативна партія опинилася на роздоріжжі. Спочатку здавалося, що достатньо обрати нового авторитетного лідера, дещо скоригувати ідеологічні акценти — і ситуація поступово нормалізується. Представниця правого крила партії Кемі Баденох, яка у фіналі внутрішньопартійних праймериз 2 листопада перемогла Роберта Дженріка, колишнього молодшого міністра з питань імміграції, обіцяла перебудувати партію в руслі повернення до справжнього консерватизму. Здавалося, вибір консерваторів був правильним. Займаючи більш праву позицію з питань міграції, зміни клімату та політики ідентичності, вони реагували на запит широких верств суспільства. А також забирали козирі у крайньо правих конкурентів. На практиці все виявилося значно складніше. Результати місцевих виборів показують: Баденох на посаді лідерки опозиції Його Величності зіткнулася із серйозними викликами, з якими їй поки що не вдалося впоратися.

Хоча торі активно критикують політику лейбористського уряду Кіра Стармера, головним бенефіціаром розчарування виявився не він, а партія Reform UK. Консерватори мають кілька варіантів дій, але всі вони не гарантують успіху. Можна спробувати пошукати нового лідера. Частина партійців вважає, що Кемі Баденох не дає ради з посадою очільниці, і виступає за її відставку. Лунають думки, що її міг би замінити Роберт Дженрік, який змагався за лідерство і програв у листопаді. А частина консерваторів ностальгує за Борисом Джонсоном і його харизмою. За часів його лідерства торі здобували гучні перемоги на виборах і були заряджені енергією оновлення. Водночас частина британців звинувачує Джонсона у неспроможності впоратися з потоком нелегальних мігрантів і називає значне зростання їхньої кількості у 2021–2022 роках хвилею Бориса. Манера керувати урядом, яку сповідував Джонсон, також є предметом запеклих суперечок. Тож повернення Бориса до керма торі малоймовірне.

Фото: EPA/UPG Лідерка Консервативної партії Кемі Баденок (4а-ліворуч) з однопартійцями під час запуску Програми оновлення політики своєї партії на прес-конференції в Лондоні, 18 березня 2025 року

Також точаться дискусії щодо ідеологічного курсу партії. Хоча більшість консерваторів схиляється до думки, що потрібно правішати в більшості питань, незрозуміло, як далеко можна зайти. Крім того, є й інша проблема: сприйняття Найджела Фараджа серед британських виборців. Нове опитування Ipsos показує, що британська громадськість дещо частіше вважає партію Reform UK основною опозицією та переконана, що Найджел Фарадж тепер має більше шансів стати прем'єр-міністром, ніж лідерка консерваторів Кемі Баденох. У травні 39 % опитаних віддали перевагу саме лідеру Reform UK, тоді як в урядове майбутнє очільниці консерваторів вірили лише 25 % респондентів. Ще у грудні електорат оцінював шанси Фараджа і Баденох приблизно однаково.

Поки що консерватори бояться робити різкі рухи. Хоча голоси про зміну лідера партії після невтішних результатів місцевих виборів лунали, Кемі Баденох начебто вдається тримати ситуацію під контролем. Нещодавно вона заявила, що заклики до її відставки з посади лідера Консервативної партії були «просто несерйозними». Очільниця торі запевнила, що має «довгостроковий план» і члени партії «знали, що я збираюся діяти повільно». Також Баденох додала, що їй ніколи не спадало на думку піти з посади лідера опозиції, адже проблеми, з якими стикаються торі, «назрівали роками».

Кемі Баденох визнає, що ландшафт британської політики та її динаміка дуже змінилися. І усвідомлює, що електорат розчарований мейнстримною політикою, а реформістська партія та ліберал-демократи на підйомі. «Але ми не можемо бути самовдоволеними й очікувати, що виборці повернуться до нас. Консервативна партія повинна безумовно заслужити своє місце в майбутньому, а не вважати, що все просто повернеться до того, що було раніше», — каже лідерка торі.

Фото: EPA/UPG Лідерка Консервативної партії Кемі Баденок під час запуску Програми оновлення політики своєї партії на прес-конференції в Лондоні, 18 березня 2025 року

Також вона стверджує, що консерватори мають план. «Ми розпочали роботу з покращення наступного дня після виборів, але зараз головне — переконатися, що ми на правильному шляху, і забезпечити, щоб план спирався на досвід кожного». Але критики зауважують, що вона зробила недостатньо для визначення порядку денного, неохоче пропонувала конкретні політичні рішення, стверджуючи, що повинна натомість зосередитися на «першорядних принципах», щоб відновити довіру виборців.

Очевидно одне: простих відповідей на питання, як зупинити Фараджа і перехопити ініціативу, у консерваторів зараз немає. І це може виявитися серйозною проблемою для партії.