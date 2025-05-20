На думку голови МЗС Великобританії, уряд Нетаньягу “шкодить іміджу Держави Ізраїль в очах світу”.

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Ламмі повідомив реакцію свого уряду на гуманітарну ситуацію в Газі.

Про це повідомляє BBC.

Ламмі повідомив, що Великобританія призупинила переговори з Ізраїлем щодо нової угоди про вільну торгівлю.

Крім того, посла Ізраїлю у Великобританії Ципі Хотовелі викликали до МЗС, де міністр Близького Сходу Великобританії повідомив їй, що блокування Ізраїлем допомоги Газі було “невиправданим”.

Девід Ламмі наголосив, що конфлікт “вступає в нову темну фазу”, і назвав “огидним” те, що вчора до Гази в'їхало менше 10 вантажівок з допомогою.

На думку Ламмі, уряд Нетаньягу “шкодить іміджу Держави Ізраїль в очах світу”.