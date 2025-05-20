Міністр закордонних справ Великобританії Девід Ламмі повідомив реакцію свого уряду на гуманітарну ситуацію в Газі.
Про це повідомляє BBC.
Ламмі повідомив, що Великобританія призупинила переговори з Ізраїлем щодо нової угоди про вільну торгівлю.
Крім того, посла Ізраїлю у Великобританії Ципі Хотовелі викликали до МЗС, де міністр Близького Сходу Великобританії повідомив їй, що блокування Ізраїлем допомоги Газі було “невиправданим”.
Девід Ламмі наголосив, що конфлікт “вступає в нову темну фазу”, і назвав “огидним” те, що вчора до Гази в'їхало менше 10 вантажівок з допомогою.
На думку Ламмі, уряд Нетаньягу “шкодить іміджу Держави Ізраїль в очах світу”.
- Ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу відреагував на погрози Канади, Великобританії і Франції отримати дії у відповідь, якщо він не відмовиться від розширеної операції в Смузі Гази.
- Нетаньягу стверджує, що "лідери в Лондоні, Оттаві і Парижі пропонують великий приз за геноцидальну атаку на Ізраїль 7 жовтня, коли заохочують "більше такої автократії".
- Протягом 11 тижнів Ізраїль забороняв доступ гуманітарної допомоги до Гази. Він заявив, що допустить деякі вантажівки. Але заступник генерального секретаря з гуманітарних питань ООН Том Флетчер сказав, що цього достатньо.