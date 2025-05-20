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Великобританія призупинила переговори з Ізраїлем щодо нової угоди про вільну торгівлю

На думку голови МЗС Великобританії, уряд Нетаньягу “шкодить іміджу Держави Ізраїль в очах світу”.

Великобританія призупинила переговори з Ізраїлем щодо нової угоди про вільну торгівлю
Девід Ламмі
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Ламмі повідомив реакцію свого уряду на гуманітарну ситуацію в Газі.

Про це повідомляє BBC.

Ламмі повідомив, що Великобританія призупинила переговори з Ізраїлем щодо нової угоди про вільну торгівлю.

Крім того, посла Ізраїлю у Великобританії Ципі Хотовелі викликали до МЗС, де міністр Близького Сходу Великобританії повідомив їй, що блокування Ізраїлем допомоги Газі було “невиправданим”.

Девід Ламмі наголосив, що конфлікт “вступає в нову темну фазу”, і назвав “огидним” те, що вчора до Гази в'їхало менше 10 вантажівок з допомогою.

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На думку Ламмі, уряд Нетаньягу “шкодить іміджу Держави Ізраїль в очах світу”.

  • Ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу відреагував на погрози Канади, Великобританії і Франції отримати дії у відповідь, якщо він не відмовиться від розширеної операції в Смузі Гази. 
  • Нетаньягу стверджує, що "лідери в Лондоні, Оттаві і Парижі пропонують великий приз за геноцидальну атаку на Ізраїль 7 жовтня, коли заохочують "більше такої автократії".
  • Протягом 11 тижнів Ізраїль забороняв доступ гуманітарної допомоги до Гази. Він заявив, що допустить деякі вантажівки. Але заступник генерального секретаря з гуманітарних питань ООН Том Флетчер сказав, що цього достатньо.
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