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Парламенти України та Британії готові ратифікувати 100-річну угоду про партнерство

Україна дуже зацікавлена у повноправному членстві в Об’єднанні JEF - військово-політичній коаліції 10 країн. 

Парламенти України та Британії готові ратифікувати 100-річну угоду про партнерство
Фото: ArmyInform

Парламенти України та Великої Британії готові найближчим часом ратифікувати 100-річну Угоду про партнерство між країнами.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Щоб вона (Угода про партнерство, - ред) запрацювала, її мають ратифікувати парламенти обох країн. Ця угода вже пройшла аналіз в профільному комітеті британського парламенту. Сподіваємося, найближчим часом вона буде винесена на розгляд та проголосована більшістю депутатів. Верховна Рада теж готова до ратифікації 100-річної угоди, щойно ми отримаємо пакет документів від президента України", - заявила заступниця голови Ради Олена Кондратюк під час зустрічі зі спікером Палати громад Великої Британії Ліндсі Гойлом.

Кондратюк акцентувала, що Україна дуже зацікавлена у повноправному членстві в Об’єднанні JEF - військово-політичній коаліції 10 країн Північної Європи та Балтії на чолі з Великою Британією.

"Україна має посилене партнерство в цій коаліції. Ми починаємо говорити з усіма країнами, які входять до JEF, щодо наступного кроку - набуття статусу повноцінного учасника об’єднання. Наше членство у JEF може стати реальним механізмом додаткових гарантій безпеки на період до вступу України в НАТО. Адже мир можливий тільки через силу та єдність країн Європи", - підкреслила Кондратюк.

Віцеспікерка подякувала Британії за участь в міжнародній коаліції з повернення українських дітей та чітку санкційну політику стосовно РФ, зокрема, щодо "тіньового флоту".

"Вже вдалося повернути 1307 дітей. Потрібно далі разом тиснути на росію. Ми також згодні в тому, що лише пекельні санкції можуть суттєво вплинути на рф та примусити її до миру", - додала вона.

За словами Гойла, "Путін і росіяни мають відповідати за свої дії, за вбивства українців, які тривають день за днем".

Він запевнив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну в поверненні дітей та досягненні справедливого миру.

Під час розмови Кондратюк також звернула увагу на російську гібридну загрозу в сфері культури.

"На моє переконання, анонсований на вересень 2025 року виступ російської оперної співачки Анни Нетребко в Королівському оперному театрі в Лондоні є вкрай неприйнятним. Вона перебуває під санкціями та підтримує путінський режим в його війні проти України. Це приклад того, як російська пропаганда може проникати в Європу через культуру. З цим треба боротися!", - зазначила Кондратюк.

Україна і Британія підписали історичну 100-річну угоду на початку року. Вона включає оборонний блок, економічні та технологічні елементи, взаємодію в інформаційний та культурній сферах.  Текст угоди опубліковано на сайті президента.
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