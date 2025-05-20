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Угорщина заявила про виявлення двох "українських шпигунів"

"Роланд Цебер, нелегальний співробітник української розвідки, налагодив зв'язки з опозиційними діячами".

Угорщина заявила про виявлення двох "українських шпигунів"

Угорські служби національної безпеки виявили ще двох "українських шпигунів".

Про це повідомив державний секретар з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач.

"Роланд Цебер, нелегальний співробітник української розвідки, налагодив зв'язки з опозиційними діячами; Іштван Голло перебуває під кримінальним розслідуванням за шпигунство", - написав Ковач в соцмережі Х. 

Він зазначив, що Цебер організовував зустрічі з політичними та військовими діячами, щоб вплинути на позицію Угорщини щодо конфлікту в Україні. Його зростаючий вплив призвів до заборони на в'їзд у 2024 році. Голло, громадянин України, шукав військову та енергетичну розвідувальну інформацію, пов'язану з воєнними вимогами України.

Ковач зазначив, що ця діяльність відповідає класичній операції впливу, спрямованій на дискредитацію Угорщини на міжнародному рівні та тиск на уряд, щоб він змінив свою політику щодо України.

  • На початку травня Служба безпеки вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти нашої держави. У МЗС Угорщини заявили, що не отримували жодної інформації від СБУ щодо затримання агентурної мережі.
  • Пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив про вислання двох українських дипломатів після того, як СБУ оголосила про затримання учасників угорської агентурної мережі. Він назвав розслідування українських спецслужб "черговою кампанією дискредитації" проти Угорщини й заявив, що її причиною є позиція Будапешта щодо війни. Згодом Україна заявила, що висилає двох угорських дипломатів.
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