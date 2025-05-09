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Угорщина вислала двох українських дипломатів після заяв СБУ про викриття угорської шпигунської мережі

Рішення вже передали послу України.

Угорщина вислала двох українських дипломатів після заяв СБУ про викриття угорської шпигунської мережі
глава МЗС Угорщини Петер Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив про вислання двох українських дипломатів після того, як СБУ оголосила про затримання учасників угорської агентурної мережі, підозрюваних у шпигунстві, пише Telex.

«Сьогодні з території Угорщини вислано двох агентів, які працювали під дипломатичним прикриттям у посольстві України в Будапешті. Рішення вже передали послу України», — сказав Сіярто у п’ятницю у відеозверненні.

Він назвав розслідування українських спецслужб «черговою кампанією дискредитації» проти Угорщини й заявив, що її причиною є позиція Будапешта щодо війни.

«Ми, угорці, хочемо миру, говоримо “ні” війні й не дозволимо втягнути Угорщину у війну. Саме це — одна з причин атаки з боку України. До того ж зараз угорці ухвалюють рішення щодо членства України в ЄС», — зазначив Сіярто.

Міністр також наголосив, що Будапешт ніколи не постачав зброї Києву і не має наміру цього робити.

Як зазначає угорська сторона, вислання дипломатів є типовою відповіддю в сфері розвідки й дипломатії після затримання агентів, пов’язаних із певною країною, за кордоном.

  • 9 травня Служба безпеки вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти нашої держави.
  • Завданням осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також - вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.
  • Сіярто також заявляв, що Будапешт поки не отримував від Києва офіційних повідомлень про викриту мережу угорських шпигунів.
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