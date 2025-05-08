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Зеленський спілкується телефоном з Трампом

Подробиці обіцяють повідомити пізніше.

Зеленський спілкується телефоном з Трампом
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський проводить телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомив журналістам речник президента України Сергій Нікіфоров.

“Про подробиці повідомимо за її результатами”, - пообіцяв речник Володимира Зеленського.

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