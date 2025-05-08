Зеленський спілкується телефоном з Трампом

8 травня із димаря Сікстинської капели у Ватикані здійнявся білий дим — це означає, що 133 кардинали обрали 267-го Папу Римського .

Католицьку церкву очолить кардинал Роберт Френсіс Прево, це буде перший Папа зі США. Він більшу частину своєї кар'єри присвятив місіонерству в Перу і загалом Південній Америці.