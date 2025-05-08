Зеленський спілкується телефоном з Трампом

Президент України Володимир Зеленський проводить телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомив журналістам речник президента України Сергій Нікіфоров.
“Про подробиці повідомимо за її результатами”, - пообіцяв речник Володимира Зеленського.
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