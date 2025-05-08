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Зеленський і Мерц обговорили перспективи співпраці і підтримку України

«Пан канцлер запевнив у продовженні підтримки України. Було важливо це почути», - розповів український президент.

Зеленський і Мерц обговорили перспективи співпраці і підтримку України
Президент України Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Володимир Зеленський провів 8 травня розмову з новообраним канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом.

За словами глави держави, він привітав Мерца з обранням на посаду й побажав успіхів. 

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«Розраховуємо, що Німеччина продовжить відігравати одну з ключових ролей у підтримці України, для захисту наших людей зараз і для відновлення країни після закінчення війни. Є великий потенціал партнерства між Україною та Німеччиною, і ми вже домовилися працювати над реалізацією багатьох важливих речей. Обговорили перспективи співпраці. Пан канцлер запевнив у продовженні підтримки України. Було важливо це почути», - переповів деталі розмови Зеленський.

Президент додав, що вони з Мерцом також говорили про те, «як зробити дипломатію ще більш змістовною». 

«Будемо працювати разом заради достойного миру. Плануємо графік контактів на найближчий час», - зауважив Зеленський.

  • 6 травня Мерца обрали канцлером ФРН.
  • 7 травня він уже здійснив перший візит - до Франції, а потім і до Польщі.
  • Також новий канцлер повідомив, що готується відвідати і Україну.
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