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МЗС України закликає Індію та Пакистан до дипломатичного діалогу

Українське зовнішньополітичне відомство стежитиме за розвитком ситуації у Південній Азії.

МЗС України закликає Індію та Пакистан до дипломатичного діалогу
Фото: Вікіпедія

Міністерство закордонних справ України відреагувало на загострення між Індією та Пакистаном і закликає країни до стриманості та дипломатичного діалогу. 

Про це ідеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства.

"На тлі загострення між Індією та Пакистаном, закликаємо сторони до стриманості та дипломатичного діалогу. Важливо уникати дій, які можуть погіршити безпекову ситуацію в Південно-Азійському регіоні, та працювати над мирним вирішенням суперечок", — ідеться у заяві.

У відомстві наголошують, що Україна активно підтримує всі заходи, спрямовані на відновлення миру та стабільності в регіоні, виступає за невідкладне зняття напруженості.

"Міністерство закордонних справ України уважно стежитиме за подальшим розвитком ситуації та продовжить підтримувати міжнародні ініціативи та зусилля, спрямовані на забезпечення миру та стабільності у Південній Азії", — додають у МЗС.

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  • Індійська армія також повідомила про загиблих цивільних – за її твердженням, троє мирних жителів загинули від рук пакистанських військ, які “довільно” обстріляли лінії контролю. 
  • Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що його поінформували про напад і він сподівається, що бойові дії "закінчаться дуже швидко". 
  • У Нью-Йорку Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш висловив стурбованість нападом і закликав до максимальної стриманості обидві країни.
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