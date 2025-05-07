МЗС України закликає Індію та Пакистан до дипломатичного діалогу

Міністерство закордонних справ України відреагувало на загострення між Індією та Пакистаном і закликає країни до стриманості та дипломатичного діалогу.

Про це ідеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства.

"На тлі загострення між Індією та Пакистаном, закликаємо сторони до стриманості та дипломатичного діалогу. Важливо уникати дій, які можуть погіршити безпекову ситуацію в Південно-Азійському регіоні, та працювати над мирним вирішенням суперечок", — ідеться у заяві.

У відомстві наголошують, що Україна активно підтримує всі заходи, спрямовані на відновлення миру та стабільності в регіоні, виступає за невідкладне зняття напруженості.

"Міністерство закордонних справ України уважно стежитиме за подальшим розвитком ситуації та продовжить підтримувати міжнародні ініціативи та зусилля, спрямовані на забезпечення миру та стабільності у Південній Азії", — додають у МЗС.

У Пакистані сьогодні вранці внаслідок ракетних ударів збройних сил Індії загинуло, за оновленими даними, 26 людей.

Індійська армія також повідомила про загиблих цивільних – за її твердженням, троє мирних жителів загинули від рук пакистанських військ, які “довільно” обстріляли лінії контролю.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що його поінформували про напад і він сподівається, що бойові дії "закінчаться дуже швидко".