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Пакистан стверджує, що збив два індійські військові літаки

Атаку Індії називають "актом війни" та залишають за собою право на відповідь.

Пакистан стверджує, що збив два індійські військові літаки
Антиіндійський мітинг у Пакистані
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що в Ісламабаді оцінюють обстріли Індією своєї території та спірних провінцій як "акт війни" і обіцяють "силову відповідь".

Як пише The Guardian, у збройних силах Пакистану підтвердили збиття щонайменше двох індійських військових літаків. За неофіційними даними, протиповітряна оборона підбила ще один борт. 

Кількість загиблих від обстрілів сягнула восьми людей, серед яких немовля. Ще двоє людей зникли безвісти, 35 осіб постраждали. Пакистанські військові нарахували 24 удари по шести локаціях. 

На вулицях пакистанських міст розпочалися антиіндійські мітинги. Люди нищать національні символи сусіда та паплюжать портрети прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді
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