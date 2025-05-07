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Оман: США та хусити домовилися припинити атаки одна на одну

Водночас хусити заявили, що продовжать атакувати Ізраїль

Оман: США та хусити домовилися припинити атаки одна на одну
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Посередником у припиненні вогню між США і хуситами виступив Оман.

Про це повідомляє DW.

Представник МЗС Оману підтвердив, що єменські хусити припиняють удари по американських кораблях у Червоному морі.

Водночас один з лідерів єменських хуситів повідомив, що угруповання продовжуватиме атаки на Ізраїль на підтримку Смуги Гази. 

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Зокрема, він попросив ізраїльтян "залишатися в укриттях, тому що їхній уряд не зможе їх захистити", і наголосив, що припинення вогню зі США не передбачає припинення атак на Ізраїль.

  • Президент США Дональд Трамп повідомив, що хусити нібито заявили, що "не хочуть більше воювати" і капітулювали.

  • В кінці квітня американські військові стверджували, що з моменту початку тривалих повітряних та морських ударів по руху хуситів у Ємені 15 березня вони вразили понад 800 цілей.

  • Центральне командування США заявило, що “знищило сотні бойовиків хуситів та численних лідерів хуситів”.

  • З листопада 2023 року хусити атакували десятки торгових суден ракетами, безпілотниками та малими човнами в Червоному морі та Аденській затоці. Вони потопили два судна, захопили третє та вбили чотирьох членів екіпажу.

  • Хусити заявили, що діють на підтримку палестинців у війні між Ізраїлем та ХАМАС у Газі, і стверджували – часто неправдиво – що атакують лише судна, пов’язані з Ізраїлем, США або Великою Британією.
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