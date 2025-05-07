Оман: США та хусити домовилися припинити атаки одна на одну

Посередником у припиненні вогню між США і хуситами виступив Оман.
Про це повідомляє DW.
Представник МЗС Оману підтвердив, що єменські хусити припиняють удари по американських кораблях у Червоному морі.
Водночас один з лідерів єменських хуситів повідомив, що угруповання продовжуватиме атаки на Ізраїль на підтримку Смуги Гази.
Зокрема, він попросив ізраїльтян "залишатися в укриттях, тому що їхній уряд не зможе їх захистити", і наголосив, що припинення вогню зі США не передбачає припинення атак на Ізраїль.
- Президент США Дональд Трамп повідомив, що хусити нібито заявили, що "не хочуть більше воювати" і капітулювали.
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В кінці квітня американські військові стверджували, що з моменту початку тривалих повітряних та морських ударів по руху хуситів у Ємені 15 березня вони вразили понад 800 цілей.
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Центральне командування США заявило, що “знищило сотні бойовиків хуситів та численних лідерів хуситів”.
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З листопада 2023 року хусити атакували десятки торгових суден ракетами, безпілотниками та малими човнами в Червоному морі та Аденській затоці. Вони потопили два судна, захопили третє та вбили чотирьох членів екіпажу.
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Хусити заявили, що діють на підтримку палестинців у війні між Ізраїлем та ХАМАС у Газі, і стверджували – часто неправдиво – що атакують лише судна, пов’язані з Ізраїлем, США або Великою Британією.