Оман: США та хусити домовилися припинити атаки одна на одну

Посередником у припиненні вогню між США і хуситами виступив Оман.

Про це повідомляє DW.

Представник МЗС Оману підтвердив, що єменські хусити припиняють удари по американських кораблях у Червоному морі.

Водночас один з лідерів єменських хуситів повідомив, що угруповання продовжуватиме атаки на Ізраїль на підтримку Смуги Гази.

Зокрема, він попросив ізраїльтян "залишатися в укриттях, тому що їхній уряд не зможе їх захистити", і наголосив, що припинення вогню зі США не передбачає припинення атак на Ізраїль.