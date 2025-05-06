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Канадський прем’єр на зустрічі з Трампом: Канада "не продається і ніколи не продаватиметься"

"Ніколи не кажи ніколи", - натомість пожартував Трамп.

Канадський прем’єр на зустрічі з Трампом: Канада "не продається і ніколи не продаватиметься"
Марк Карні
Фото: EPA/UPG

6 травня у Білому домі пройшла зустріч прем’єр-міністра Канади Марка Карні і президента США Дональда Трампа, передає The Guardian.

Лідери знову заговорили про статус Канадаи щодо США.

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Трамп наголосив, що хоче "дружби" з сусідньою державою, підкреслив що має «велику повагу» до канадців і що це «дуже особливе місце». Американський президент додав, що дотримується своїх слів про те, щоб зробити Канаду 51 штатом.

Марк Карні у відповідь сказав, що «як ви знаєте зі сфери нерухомості, є деякі місця, які ніколи не продаються» як-от Білий дім та Букінгемський палац, так і Канада «не продається, і ніколи не продаватиметься».

«Ніколи не кажи ніколи», - натомість пожартував Трамп.

Також лідер США заперечив, що будь-які слова канадського прем’єра змусять його скасувати мита проти Канади.

  • Карні перед своїм візитом до Вашингтона заявляв, що «ми зосередимося як на безпосередніх торгівельних проблемах, так і на ширших майбутніх економічних відносинах і відносинах у сфері безпеки між нашими суверенними державами. Мій уряд боротиметься за найкращу угоду для Канади».
  • Трамп неодноразово заявляв про наміри зробити сусідню країну 51-им штатом.
  • Після того, як президент США підняв ставки тарифів для Канади, ексглава тамтешнього уряду Джастін Трюдо заявив про те, що таким чином Трамп хоче знищити канадську економіку й анексувати країну.
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