Канадський прем’єр на зустрічі з Трампом: Канада "не продається і ніколи не продаватиметься"

6 травня у Білому домі пройшла зустріч прем’єр-міністра Канади Марка Карні і президента США Дональда Трампа, передає The Guardian.

Лідери знову заговорили про статус Канадаи щодо США.

Трамп наголосив, що хоче "дружби" з сусідньою державою, підкреслив що має «велику повагу» до канадців і що це «дуже особливе місце». Американський президент додав, що дотримується своїх слів про те, щоб зробити Канаду 51 штатом.

Марк Карні у відповідь сказав, що «як ви знаєте зі сфери нерухомості, є деякі місця, які ніколи не продаються» як-от Білий дім та Букінгемський палац, так і Канада «не продається, і ніколи не продаватиметься».

«Ніколи не кажи ніколи», - натомість пожартував Трамп.

Також лідер США заперечив, що будь-які слова канадського прем’єра змусять його скасувати мита проти Канади.