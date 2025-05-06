Reuters: США призупиняли військову допомогу Україні з ініціативи глави Пентагону

Трамп не віддавав прямого розпорядження припиняти допомогу Україні, а інші високопосадовці не були обізнані про рішення міністра оборони.

Після вступу Дональда Трампа на пост президента США Штати тимчасово припинили постачання зброї до України, скасувавши 11 вантажних рейсів із артилерійськими снарядами.

Як повідомило агентство Reuters із посиланням на документи Транспортного командування Збройних сил США (TRANSCOM) та джерела, наказ надійшов з Пентагону.

Рішення про призупинення польотів ухвалили 30 січня — після наради в Білому домі, присвяченої політиці щодо України. У ній брали участь президент Трамп, міністр оборони Піт Гегсет, тоді ще радник з нацбезпеки Майк Волтц і спецпредставник з питань України Кіт Келлог. Саме після цієї зустрічі з офісу Гегсета надійшов усний наказ зупинити рейси з баз у Катарі та Делавері.

Водночас, як повідомляють джерела, Трамп не віддавав прямого розпорядження припиняти допомогу Україні, а інші високопосадовці не були обізнані про рішення міністра оборони. Багато з них дізналися про скасування вже після того, як питання почали порушувати українські та польські посадовці, які координували доставку.

За офіційним коментарем Білого дому, Гегсет діяв відповідно до «позиції адміністрації на той момент». Вартість скасованих рейсів TRANSCOM оцінило у $1,6 млн. Постачання допомоги Києву відновили поновлено до 5 лютого. Згідно з джерелами Reuters, зупинка не була узгоджена з Держдепартаментом і розглядалася деякими особами в адміністрації Трампа як помилка або неправильне тлумачення політики. Один із посадовців назвав це «логістичною паузою».

Радники Гегсета, які раніше виступали проти допомоги Україні, закликали його використати припинення постачання як потенційний важіль у мирних переговорах з Росією.

Призупинення сталося на тлі активних бойових дій, зокрема в районі Курської області Росії, де українські сили втрачали позиції. Джерела в Білому домі повідомили, що Трампа пізніше поінформували про паузу, і тоді ж радник Майк Волтц ініціював її скасування.

У той самий час Пентагон охопила внутрішня криза: 15 квітня кількох радників Гегсета вивели з будівлі через підозри в несанкціонованому розголошенні секретної інформації. Міністр оборони заявив, що звинувачення мають політичне підґрунтя.

Під час паузи в доставках Київ не міг отримати офіційної відповіді з Вашингтона. Спроби отримати роз’яснення через різні канали не дали результатів. У пізніших поясненнях з боку США цю зупинку називали «внутрішньополітичним питанням».